Нов стрес с еврото! Спират онлайн магазините

След спирането за седмица на онлайн плащанията на битови сметки и оналйн магазините "пускат кепенци" заради еврото. Въвеждането на единната валута не само пренарежда цените и касовите бележки в търговските обекти, но вече блокира и онлайн пазаруването. В дните преди официалния старт на новата валута електронната търговия буквално „заглъхва“ – водещи вериги временно спират сайтовете си, ограничават плащанията или изцяло прекъсват приемането на поръчки.

Проверки в големите платформи за техника показват, че часовете за онлайн покупки изтичат. Част от търговците вече са изключили ключови функционалности, други обявяват пълно спиране на електронните си канали за няколко дни.

Техника: масови прекъсвания и ограничени плащания

Technopolis предупреждава, че още от утре част от методите за разплащане в сайта и мобилното приложение няма да работят. Между 30 декември и 3 януари онлайн магазинът напълно преустановява дейност.

„Зора“ спира плащания с банкова карта, ePay и покупки на кредит от 30 декември до 2 януари .

„Техномаркет“ изключва картовите плащания в най-напрегнатия момент – от 19:00 ч. на 31 декември до 11:00 ч. на 1 януари .

„Техномикс“ е сред най-радикалните – сайтът им е напълно недостъпен още от 27 декември, като това ще продължи до 3 януари.

Причината е една – масивната техническа миграция, необходима за преминаването към евроразплащания и синхронизация на всички системи.

Хранителни и битови стоки: пауза и ограничени функции

Онлайн супермаркетът Ebag спира приемането на поръчки от 19:00 ч. на 31 декември до 9:00 ч. на 2 януари .

Дрогериите DM няма да обработват онлайн заявки между 31 декември и 1 януари. Клиентите ще могат единствено да добавят продукти в количката и да ги запазват в списъци. Плащания по банков път няма да се извършват до 5 януари.

Мебели и обзавеждане: сайтове в режим „почивка“

IKEA затваря онлайн магазина си от 13:00 ч. на 29 декември до 12:00 ч. на 2 януари .

Jysk преустановява онлайн продажбите от 16:00 ч. на 31 декември до 10:00 ч. на 2 януари.

Защо се случва това?

Преминаването към еврото изисква синхронизация на всички платежни системи, ERP платформи, складови модули и интерфейси за онлайн разплащане. За да избегнат грешки, търговците временно изключват електронните си канали – решение, което засяга милиони потребители, но е критично за безпроблемния старт на новата валута.

Какво означава за потребителите?

Последни часове за онлайн покупки преди Нова година

Ограничени методи за плащане

Възможни забавяния при доставки след 2–3 януари

Част от сайтовете ще работят само в „ограничен режим“

