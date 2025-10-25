Затишието приключва. Идва магнитна буря

Геомагнитното затишие, което властваше на Земята почти цяла седмица, приключва.

Неделята започва с голяма коронална дупка, която се появява на Слънцето и носи мощен вятър и оттам сравнително сила магнитна буря.

Според експерти от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на това изригване ще го усетим на 29 октомври, когато високоскоростният слънчев вятър ще достигне планетата ни.

Учените подчертават, че предстоящото смущение, ще прерасне в умерена до силна магнитна беля, която ще бъде два дни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com