Тотален обрат с времето до 14 дни! После - ледена епоха

След арктическия студ, който ще бележи посрещането на 2026 година, времето у нас готви рязък завой. Само няколко дни след мразовитата Нова година България ще се озове в необичайно топъл януари, с температури, достигащи 10–15 градуса.

Студена Нова година и рязко затопляне след 3 януари

Първите часове на новата година ще бъдат истински зимни. Температурите в Новогодишната нощ остават отрицателни, а 1 и 2 януари ще са мразовити в цялата страна. Застудяването ще продължи до около 3 януари, след което зимата временно ще отстъпи.

Климатологът Симеон Матев посочи пред Нова телевизия, че до 5–6 януари снеговалежи почти няма да има, освен на отделни места в планините. Декември изпращаме като топъл месец – тенденция, която се наблюдава все по-често през последните години.

Полярният вихър – ключът към януарското време

Януари традиционно е най-зимният месец в България, но тази година поведението му ще зависи от процеси, развиващи се далеч на север. Полярният вихър – огромна маса от студен въздух над Арктика – в началото на месеца остава силен и компактен. Това задържа истинския студ в северните ширини и позволява на по-топли въздушни маси да достигат Балканите.

Анализите на стратосферните полета не показват признаци за внезапно стратосферно затопляне, което би отключило сурова зима. Затова януари ще бъде динамичен, с честа смяна на въздушните маси, а не устойчиво студен.

Първо десетдневие: Мека зима и атлантическо влияние

В периода 1–10 януари над Европа ще доминира активна западна циркулация. За България това означава по-чести преминавания на атмосферни смущения, умерени температури и валежи.

В низините дневните стойности ще бъдат около и над нулата, докато в планините зимата ще се усеща по-осезаемо. Около Йордановден и Ивановден се очакват силни северозападни ветрове, които ще засилят усещането за студ.

Второ десетдневие: Най-големият шанс за истинска зима

Периодът 11–20 януари носи най-големия потенциал за зимен пробив. Деформацията на полярния вихър и засилването на топлите аномалии над Евразия създават условия за студен пренос от Русия и Скандинавия.

Температурите ще паднат под нормата, а в котловините и Дунавската равнина са възможни стойности между –12°C и –18°C. Вероятността за снеговалежи нараства значително, включително и в низините. Възможно е образуване на трайна снежна покривка.

Сухият, фин сняг и силният вятър могат да доведат до навявания в Североизточна България и по проходите на Стара планина.

Трето десетдневие: Контрасти, инверсии и риск от поледици

В края на месеца времето ще бъде променливо. Полярният вихър частично се реорганизира, което води до редуване на студени и по-топли периоди. Температурите ще се движат около климатичната норма, но с резки колебания.

В ниските части ще преобладават облаци, мъгли и условия за поледици, особено при бързи затопляния след студ. В планините времето ще бъде по-слънчево и по-меко. Валежите ще бъдат неравномерни, като при преминаване на средиземноморски циклони са възможни по-интензивни снеговалежи.

Какъв януари ни очаква?

Месецът ще бъде динамичен, с чести промени и контрасти. Най-топлият период ще бъде в началото, а най-студеният – между 11 и 20 януари. Липсата на силно стратосферно затопляне прави малко вероятни продължителни студове, но зимни епизоди със сняг и мраз няма да липсват.

Според климатолога Симеон Матев изминалата година не е сред най-топлите, а валежите са били в норма. Пролетта на 2026 обаче вероятно ще бъде по-хладна – тенденция, която се затвърждава през последните години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com