Прочут режисьор направи голяма беля. В болница е

Холивудският филмов режисьор и продуцент Майкъл Ман е бил откаран по спешност в болница, след като случайно се е прострелял, докато е бил на стрелбище. 83-годишният Ман е бил на стрелбище в Лос Анджелис, когато инцидентът е станал в събота следобед.

Източник съобщава пред TMZ, че Ман, най-известен с филма си „Жега“ (Heat) от 1995 г., се е опитвал да прибере оръжието си в кобура, когато то е произвело изстрел и го е уцелило в крака.

Той е бил откаран по спешност в болница с линейка, като на място са се отзовали екипи на полицията (LAPD) и пожарната служба (LAFD) на Лос Анджелис. От полицейското управление са потвърдили пред TMZ, че инцидентът е станал в стрелбището „The Range LA“.

В информацията се посочва, че той не се е прострелял нарочно, а е бил „ранен по време на тренировъчен инцидент, когато случайно е произвел изстрел с огнестрелното си оръжие в собствения си крак“.

Ман работи по големи филмови продукции от 80-те години на миналия век, сред които „Преследвачът“ (Manhunter, 1986), „Последният мохикан“ (The Last of the Mohicans, 1992), „Али“ (Ali, 2001).

Най-новият му филм бе „Ферари“ от 2023 г. с участието на Адам Драйвър и Пенелопе Крус.

През 2022 г. Ман публикува роман от 500 страници, озаглавен „Жега 2“ (Heat 2), написан в съавторство с писателката на трилъри Мег Гардънър, който се превърна в бестселър №1 на New York Times.

По-късно той коментира възможността да заснеме втора филмова част на „Жега“, заявявайки: „Нещата, с които се занимавам, са тези, които ме интригуват и ме карат да вървя напред.“

„Не ме разбирайте погрешно. Искам да го направя. Но ако не го направя, няма да се чувствам неосъществен“, казва той по адрес на „Жега 2“.