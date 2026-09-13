Екшън във Вашингтон! Въоръжен мъж стреля до Белия дом
Сикрет сървис отвърна на огъня, има ранен, дете също пострада при инцидента
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Сикрет сървис отвърна на огъня, има ранен, дете също пострада при инцидента
Версията на разследването се сблъсква със съмнения, ключови улики остават неясни
Той е бил част от 20 души, опитали незаконно да влязат в България и ЕС
Засега няма данни за мотивите й, но се предполага, че жената може да е имала психически проблеми
Предполагаемият му нападател е задържан от полицията
Инцидентът станал вчера около 19:00 часа край язовир "Дренов дол"
Снощи той откри стрелба по трима шведски граждани, от които двама починаха
Според ген. Василев служителите на МВР трябва да спрат да носят пистолет „Макаров“
Засега не е ясно дали Тодор Николов е страдал от нелечима болест
Благоевград. 17-годишен прострелян със сачма младеж от село край Гоце Делчев е приет тази нощ в МБАЛ - Благоевград, съобщи БГНЕС. Към 23,00 часа снощ...