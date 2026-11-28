Скандалът с нападенията над българските привърженици на стадион „Велодром“ в Марсилия се разраства. Френската прокуратура започна две разследвания, а Европейската футболна централа (УЕФА) образува дисциплинарна процедура след насилието, съпътствало двубоя между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“ на 26 ноември.

Случилото се намери широк отзвук във френските медии, сред които Le Figaro и Le Monde, които разглеждат както пропуските в организацията на срещата, така и възможните причини за насилието.

Едното разследване на прокуратурата в Марсилия е за умишлено насилие при утежняващи обстоятелства, извършено по инициатива на привърженици на френския клуб.

Второто е за подбуждане към омраза във връзка с твърдения за нацистки поздрави и расистки прояви от страна на отделни български запалянковци.

От „Левски“ оспорват версията за причините за нападението. Изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров изрази подозрения, че агресията срещу българските привърженици е била предварително планирана.

Френските власти са знаели за риска

Особено внимание Le Figaro отделя на възможността зад сблъсъците да стои идеологическо противопоставяне между част от привържениците на двата отбора.

Още преди срещата френските власти са определили двубоя като рисков заради опасения от напрежение между групи с противоположни политически възгледи.

Изданието разглежда версията за антагонизъм между антифашистки настроени привърженици на „Марсилия“ и представители на крайната десница сред българската агитка.

Дали именно това е причината за насилието, предстои да бъде установено от разследването.

Предварителните предупреждения на френските власти поставят и въпроса доколко предприетите мерки за сигурност са били достатъчни, за да гарантират безопасността на всички зрители.

Какво наказание може да получи „Марсилия“?

Според Le Monde френският клуб рискува да бъде принуден да изиграе една или повече европейски срещи при частично или напълно затворени трибуни.

Подобна санкция би имала както финансови, така и спортни последици за отбора.

Положението на „Олимпик Марсилия“ се усложнява и от предишните му дисциплинарни нарушения. Клубът вече има условно наказание заради инциденти по време на срещата с италианския „Аталанта“ през ноември 2025 г.

По-рано този месец УЕФА е наложила и две глоби заради поведението на негови привърженици около двубоя с гръцкия „Олимпиакос“.

Възможни са дисциплинарни санкции и срещу „Левски“, ако бъдат установени нарушения на правилата на УЕФА срещу расизма и дискриминацията.

От „Олимпик Марсилия“ осъдиха насилието и заявиха, че анализират обстоятелствата около случилото се и оказват съдействие на компетентните органи.

Случаят стигна до най-високо политическо равнище

Френският президент Еманюел Макрон категорично осъди насилието срещу българските привърженици и увери, че виновните няма да останат ненаказани.

Българският президент Илияна Йотова призова френските власти да изяснят обстоятелствата около нападенията, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските фенове.

Френският министър на спорта Марина Ферари обяви, че на 17 декември ще бъде свикано заседание на националния орган, занимаващ се с въпросите на футболните привърженици, заради недопустимите прояви на насилие.