Разследване разкри: Пекин предложил на Москва как да атакува Starlink
Журналистите твърдят, че са получили достъп до документи, описващи поредица от непублични срещи между представители на двете страни
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Журналистите твърдят, че са получили достъп до документи, описващи поредица от непублични срещи между представители на двете страни
Париж. Натали Нагайред, първата жена главен редактор на престижния френски ежедневник Le Monde, напусна в сряда след сблъсък с топ служители на вест...
Париж. Престижният френски вестник Le Monde попадна в криза, след като повечето от редакторите напуснаха заради конфликт с мниджмънта. „Липсата на до...