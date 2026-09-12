Испания реши - няма да участва в конфликта
Позицията им е категорична
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Позицията им е категорична
След заплахите на Техеран
Бунтовниците влязоха в столицата Дамаск, където няма следи от разполагане на армейски части
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Министерството на младежта и спорта прекрати договорите на ПФК ЦСКА АД за стадион "Българска армия" и базата в Панчарево. Това обявиха чрез декларация...
ПФК ЦСКА-София ЕАД с изпълнителен директор Трифон Попов е изпратило официално писмо до Министерството на младежта и спорта и министър Красен Кралев, с...
Полша и САЩ подписаха споразумение за разполагане на бъдещи бази с американска военна техника на полска територия, съобщи полското министерство на отб...
Над 70 млн. лв. са осигурени за инвестиции в големи инфраструктурни проекти през 2014 и 2015 г. Това съобщи министърът на младежта и спорта Красен Кра...
„Публичните пари за реконструкция на спортните бази са крайно недостатъчни. Бюджетът на министерството е около 70 млн. лева, отделно в общините има ощ...
Ски клубовете членуващи в Българска федерация ски (БФСки) ще сформират комисия, която заедно с останалите зимни федерации и представители на курортите...
ЦСКА и сдружение "ЦСКА Завинаги" започват ремонти на "Арамията" и изграждането на два терена в Панчарево. Това са реалистичните цели предвид тежкото ф...
ЦСКА започва тотален ремонт на базите благодарение на меморандума, подписан със сдружение "Завинаги", научи "Стандарт". Най-интересната промяна е свър...
"Готови сме да стартираме нова игра на спортния тотализатор, която да поощрява строителството на спортна инфраструктура в страната", разкри министърът...
Футболните клубове също ще могат да получават финансови инжекции от Министерството на младежта и спорта. Това обяви Красен Кралев в интервю за БНТ. Ср...
"В България няма американски бази. Има съвместни военни съоръжения, които се използват от армиите на двете страни. Според мен договорът между България...