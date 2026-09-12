Кралев: Финансираме инфраструктурни проекти за над 70 млн. лв.

Над 70 млн. лв. са осигурени за инвестиции в големи инфраструктурни проекти през 2014 и 2015 г. Това съобщи министърът на младежта и спорта Красен Кра...