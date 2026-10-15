Потоп в Истанбул! Трима загинаха, а улиците се превърнаха в реки

Трима души загинаха, а Истанбул беше парализиран от проливни дъждове, които предизвикаха мащабни наводнения в мегаполиса. Улици се превърнаха в езера, автомобили потънаха под водата, а десетки жилища и търговски обекти бяха залети. Хора, блокирани по пътищата, бяха спасявани с помощта на багери.

На места количеството на падналите валежи достигна 272 литра на квадратен метър. Заради тежката обстановка учебните занятия в града са преустановени днес, пише ТРТ Хабер.

Пороите започнаха още сутринта на 14 октомври, като през деня валя на интервали, а вечерта дъждът значително се усили. В редица райони придошлите води повлякоха автомобили и ги отнесоха на десетки метри. Наводнени бяха жилищни комплекси, подлези, улици и паркинги.

Река излезе от коритото си, коли останаха под вода

Един от най-тежко засегнатите райони е Аязага, където придошлите води повлякоха автомобили. В Кючюкчекмедже водата нахлу в жилищен комплекс и заля долните етажи на сградите. Наводнени бяха и множество домове в Есенлер и Арнавуткьой.

Река Кягътхане излезе от коритото си и заля площада, на който се намира местната община. Преливане на река в Санджактепе причини наводнения и в няколко къщи.

İstanbul'da onlarca aracın sele kapıldığı Ayazağa Mahallesi’nden yeni görüntüler... https://t.co/L0TYTUsI7T — TRT HABER (@trthaber) October 14, 2026

В Юмрание част от пътя Шиле беше затворена за движение, а множество автомобили останаха блокирани. В Султанбейли спасителни екипи извадиха кола и двамата души в нея от наводнен подлез. В Саръйер шофьор на микробус също се оказа в капана на придошлите води и се наложи спасителна операция.

В различни части на града дървета паднаха върху паркирани автомобили и пътни платна. Заради силния вятър и проливния дъжд движението по моста „15 юли“ над Босфора също беше затруднено. Полицейски автомобил и друга кола помогнаха на мотоциклетист да премине безопасно по моста.

2518 сигнала за бедствия и щети

За справяне с последиците от стихията бяха мобилизирани 8000 служители и 2000 превозни средства и специализирани машини.

По данни на валийството между 6:00 и 20:00 часа на 14 октомври в Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) и центъра за спешни повиквания 112 са постъпили общо 2518 сигнала.

Сред тях са 1277 сигнала за наводнения, 15 за свлачища, 47 за блокирани хора, 13 за паднали дървета и два за отнесени покриви. Регистрирани са още 808 сигнала за жилищни сгради, 280 за търговски обекти и 76, свързани с автомобили.

Най-голямо количество валежи според публикуваните данни е отчетено в района на Бейкоз–Йомерли – 193,84 литра на квадратен метър. В Арнавуткьой са измерени 125,9 литра, а в района на Саръйер–ИТУ Маслак – 124,72 литра. По други данни за отделни точки в града количеството на валежите е достигнало 272 литра на квадратен метър.

Метрото работи до 2 часа през нощта

Заради лошото време движението по 10 линии на метрото, три трамвайни и две фуникулярни линии беше удължено до 2:00 часа през нощта, за да се улесни придвижването на гражданите.

Валийството съобщи, че няма затворени пътища в града, летищните писти функционират нормално и няма отменени полети.

Аварийните екипи продължават работата по отстраняването на щетите и следят развитието на обстановката. Служителите в социалните заведения, осигуряващи денонощна грижа за деца, възрастни и хора с увреждания, са изключени от решението за административен отпуск, за да се гарантира непрекъснатото предоставяне на услугите.