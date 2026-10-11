Огнена стихия на границата с Турция! Паника сред чакащите

Лек автомобил се запали и изгоря напълно на граничния пункт „Капитан Андреево“, предизвиквайки напрежение сред чакащите шофьори и пътници. Инцидентът е станал под навеса за проверка на влизащите в страната автомобили, съобщава GlasNews.bg.

Пламъците бързо обхванали цялото превозно средство пред очите на десетки хора, намиращи се в района на пункта.

По разкази на очевидци реакцията на място е била забавена, а движението не е било незабавно ограничено. Така автомобилите продължили да се нареждат в непосредствена близост до горящата кола, въпреки опасността от инцидент.

Чакащи граждани подали множество сигнали на телефон 112. Според техните твърдения пожарен екип не се е появил в продължение на около 15 минути, а действията на контролните органи са били бавни.

Към момента в предоставената информация няма данни за причините за пожара и за пострадали хора.