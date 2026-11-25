Коледните и новогодишните празници през 2026 и 2027 г. дават възможност за повече време със семейството, пътувания и почивка. Около Рождество Христово почивните дни се събират в пет поредни дни, а посрещането на Новата година носи още една тридневна пауза. Много хора обаче отсега се готвят да си вземат отпуск в трите почивни дни между Коледа и Нова година и така да си осигурят най-дългата ваканция преди да влязат в 2027 г. - цели 11 дни: от 24 декември до 3 януари.

Пет дни почивка за Коледа

Коледната почивка започва на 24 декември - четвъртък, когато отбелязваме Бъдни вечер. Следват 25 декември - Рождество Христово, и 26 декември - вторият ден на Коледа.

Тъй като 26 декември се пада в събота, почивният ден се компенсира с неприсъствен понеделник - 28 декември. Така за повечето работещи се оформя петдневна почивка - от 24 до 28 декември включително.

Три работни дни между Коледа и Нова година

След празничния маратон идва кратко връщане към работния ритъм. Вторник, сряда и четвъртък - 29, 30 и 31 декември, са работни дни.

След тях идва Нова година. Първият ден на 2027 г. - 1 януари, е петък, а заедно със събота и неделя се оформят още три поредни почивни дни - до 3 януари включително.

Учениците с 11 дни ваканция

Най-дълго ще почиват децата. Коледната ваканция за учениците е от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г. включително.

Така те ще имат 11 дни без училище, като първият учебен ден след празниците е понеделник, 4 януари.

Кога отново започват работа и училище?

След петте почивни дни за Коледа работещите се връщат към служебните си ангажименти на 29 декември. Следват три работни дни, преди да настъпи новогодишната почивка.

Учениците обаче ще се върнат в клас едва на 4 януари. Това превръща празничния период в удобна възможност за семейни пътувания и по-дълга почивка с децата.

Коледните празници ще донесат пет дни отдих, а Новата година - още три. За учениците ваканцията ще бъде още по-дълга - цели 11 дни, изпълнени с празнични срещи, подаръци и време със семейството.