Пълна промяна с ваканцията! 4000 безплатни занимания за децата

Над 4 000 безплатни занимания за деца и ученици обяви в Лятната ваканционна програма на министерството на образованието и науката за 2026 г. Инициативите се организират във всички 28 области на страната и дават възможност на хиляди деца да прекарат ваканцията активно, пълноценно и с нови знания и умения.

В програмата са включени спортни дейности, туристически походи, зелени училища, арт ателиета, занимания по музика, танци и театър, научни и STEM работилници, четения, езикови занимания, клубове по забавна математика, игри, посещения на музеи и библиотеки, както и множество други образователни и творчески инициативи. На много места, според региона и материалната база има плувно лято, туристически походи и др., предаде "Сега".

Всяко лято програмата включва децата в дейности, които развиват техните интереси, таланти и умения и през ваканцията. По този начин те прекарват повече време в спорт, творчество, общуване и дейности на открито. Заниманията са безплатни и се организират от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, детски градини, общини, читалища, спортни клубове и други институции в партньорство с регионалните управления на образованието.

В много градове заниманията вече са в разгара си. 102-ра детска градина в София например предлага до 4 септември рисуване с пръсти и водни бои, както и щафетни игри, за най-малките от 2 до 6 г. Заниманията ще се провеждат всеки вторник и сряда от 9 до 10:30 ч. 37-мо СУ "Райна Княгиня" организира лятно кино на открито за тийнейджъри от 14 до 17 г. То ще бъде между 29 юли и 8 август през делничните дни от 20 ч. вечерта. 172-ро обединено училище "Хр. Ботев" пък предлага за малки и големи четене на книги в периода 10-14 юли.

Центърът за специална образователна подкрепа във Варна ще предоставя всяка сряда през юли от 9 до 10:30 ч. ателиета по интереси, музикотерапия, приказкотерапия и занимания в релационна психомоторика. 34-та детска града в морския град организира рисуване на асфалт и танци през август - от 10-ти до 21-ви. 48-ма детска градина в Тополи, Варна пък всеки ден през целия юли ще предоставя спортни и творчески дейности на малчуганите, както и водни приключения. Астрономия за всеки от 11 до 15 г. ще има в Центъра за подкрепа на личностното развитие във Варна по две седмици през юли и август.

В Бургас Професионалната гимназия по хранителни технологии организира от 1 до 14 юли беседи за опазване на околната среда. До 17 юли пък Професионалната техническа гимназия предлага безплатни часове по занимателна математика. Арт работилници и спортни игри ще има за децата от 7 до 13 г. в училището в с. Галювица, Несебър всеки ден до края на август. От 17 до 31 август ще има детски пленер на изкуствата в с. Ясна поляна.

Пълната информация за инициативите по области е публикувана на интернет страниците на Регионалните управления на образованието и може да бъде открита и на сайта на Министерството на образованието и науката в рубрика "Ваканции" - https://www.mon.bg/dyasno-menyu/vakantsii/lyatna-vakantsionna-programa/ . В графиците са посочени мястото и дните, в които се провеждат дадени занимания.

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