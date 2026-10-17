Кейти Закария с първи думи след като Тръмп я уволни

Бившият прессекретар на Белия дом Кейти Закария говори публично за първи път след скорострелната ставка пет дни след назначението в Белия дом.

Това стана ясно от неин пост в социалната мрежа X.

Закария благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможността да работи с него и го нарече "добър, прекрасен, щедър, внимателен, енергичен и трудолюбив човек."

"Беше чест да работя за него," каза тя.

Бившият прессекретар на Белия дом също изрази съжаление, че много американци не оценяват Тръмп, и каза, че никой няма да направи Америка велика като него. Тя прикачи снимка с президента в Овалния кабинет към поста.

Напускането на Закария последва изявлението на Тръмп пред репортери, че я е посъветвал да "преосмисли" решението си да заеме поста.

"Казах ѝ: ако бях на твое място, щях да помисля отново", каза американският лидер.

В официално изявление на Белия дом относно уволнението на прессекретаря се казва, че това е свързано с преместване на друга длъжност.

Голямата причина обаче се оказа съмнение относно нейната професионална подготовка, юридическа квалификация и поредица от медийни провали. Скандалът избухна след като се разкри, че тя никога не е издържала изпита за адвокатска правоспособност, въпреки че се е представяла за адвокат. В напрегнато интервю по Fox News тя първоначално се опита да избегне въпроса, а след това омаловажи факта.

Провали се и дебютният й брифинг. Първата ѝ официална поява пред медиите продължи едва 14 минути, по време на които тя изглеждаше видимо притеснена и отговори на въпроси на едва трима репортери.

Оказа се, че президентът Тръмп е взел решението да я наеме еднолично в рамките на 72 часа, без да се консултира с началника на канцеларията си Сузи Уайлс, което е довело до пропуск в предварителната проверка на нейната автобиография.