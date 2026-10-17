Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че подписва указ за отмяна на редица санкции, ограничения и мита спрямо Руската федерация, които бяха залегнали в приетия едва миналия месец „Закон на Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.“, предаде Ройтерс.

Решението идва броени дни преди въпросните мащабни ограничителни мерки официално да влязат в сила.

Законодателният акт носи името на починалия внезапно през юли сенатор от Републиканската партия, ревностен застъпник за Украйна.

Решението на Тръмп идва и в контекста на неговите критики към украинския президент Володимир Зеленски, в това число и изказването на мнението, че е време украинците да имат нов държавен глава.

Според Закона на Линдзи Греъм в рамките на 30 дни ще бъдат наложени мита до 100 процента на всички стоки, внасяни в САЩ от петте страни, които са най-големите купувачи на руски суров нефт и газ.

"Пратих на Конгреса на САЩ обяснение, че отмяната на въпросните ограничения в настоящия момент е в името на националния интерес на Съединените щати“, заявява Тръмп в указа, обнародван от Белия дом.