Спечели короната на училищния бал, но я даде на момче със синдром на Даун. Причината трогна хиляди

Понякога най-важният момент от една победа настъпва, когато решиш да я споделиш. За 17-годишния Кени Седанио Рамирес този момент дошъл пред очите на цялото му училище, секунди след като чул името си и получил короната на крал на училищния бал.

Вместо да се наслаждава на аплодисментите, той погледнал към другия финалист – своя съученик Аксън Кула, момче със синдром на Даун. Аксън бил видимо развълнуван и избърсвал сълзите си.

Тогава Кени свалил короната и церемониалната лента и ги поставил на приятеля си.

Залата избухнала в аплодисменти. Историята се разиграла на 16 октомври 2026 г. в училището Mahanoy Area Junior-Senior High School в щата Пенсилвания, САЩ, и бързо се разпространила в социалните мрежи.

Короната, която смени притежателя си за секунди

Двамата ученици били финалисти в традиционния американски конкурс за крал на училищния бал, известен като Homecoming King. На тържествено училищно събиране те застанали един до друг, за да научат резултата. Още докато чакали обявяването на победителя, Кени прегърнал Аксън през раменете.

Когато прозвучало неговото име, той получил короната и лентата. Но радостта му била кратка.

Забелязал сълзите на своя приятел и решил, че има нещо по-важно от титлата.

Приближил се, поставил лентата през рамото на Аксън и го коронясал вместо себе си.

Видеото, заснето от Доун Бауърс, показва как съучениците им започват да викат и да аплодират, докато двете момчета се прегръщат.

„Направих това, което всеки приятел би направил“

В интервю за местната телевизия 6ABC Кени признава, че изобщо не очаквал да спечели.

„Когато ме коронясаха, бях искрено изненадан. Не мислех, че ще победя. Зарадвах се за няколко секунди, но после видях, че той започва да се просълзява и да плаче. Затова просто направих това, което всеки приятел би направил -опитах се да го развеселя“, разказва ученикът.

За него жестът не бил предварително подготвена публична изява. Той искал приятелят му също да се почувства щастлив.

Аксън отдавна очаквал училищното тържество. Майка му Алиса Шелхамър разказва пред американски медии, че синът ѝ говорил за този момент повече от година.

Да бъде сред финалистите вече било голямо събитие за него.

А когато получил короната, вълнението му било трудно за описване.

Попитан как е преживял случилото се, Аксън отговорил съвсем кратко: „Беше забавно.“

Малкият брат на Кени е с аутизъм

След като видеото станало популярно, мнозина поискали да разберат повече за момчето, което без колебание споделило отличието си.

Тогава Кени разказал за своя по-малък брат, който е с аутизъм.

Той обяснил, че би искал някой да прояви същата доброта към брат му, ако един ден се окаже в подобна ситуация.

Това е и една от причините отношението към другите хора да има толкова голямо значение за него.

„Благодаря на майка си. Без нея нямаше да бъда такъв“

Кени отдава заслугата за възпитанието си на своята майка.

„Искам да благодаря на майка си, защото тя е човекът, който ми е предал тези ценности и ме е научил на уроците, благодарение на които съм станал човекът, който съм днес. Без нея нямаше да бъда това, което съм“, казва ученикът.

Макар самият той да не смята постъпката си за нещо необикновено, кадрите от училищното тържество предизвикали силна обществена реакция.

В социалните мрежи хората започнали да споделят видеото и да благодарят на момчето за начина, по който се е отнесло към своя съученик.

„Колко красив жест на доброта, с който показа пред цялото училище колко много означавате един за друг“, гласи един от коментарите, цитиран от People.

Доун Бауърс, която заснела момента, също останала развълнувана от реакциите.

„Толкова е хубаво да видиш докъде може да стигне един-единствен акт на доброта“, споделя тя пред Daily Voice.

Жената казва, че се гордее и с двете момчета.