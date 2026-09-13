Четвърт век от 11 септември - денят, който промени Америка и света
Близо 3000 души загинаха при атаките, а последиците им пренаредиха глобалната политика, сигурността и ежедневието на милиони
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Близо 3000 души загинаха при атаките, а последиците им пренаредиха глобалната политика, сигурността и ежедневието на милиони
Властите разследват възможността да е имало повече от един нападател
Опит да се връчи заповед за обиск прерасна в престрелка
Охраната беше зловеща, привържениците му се появиха с превързани уши
Илон Мъск също говори на митинга – първото му участие на предизборно събитие на Тръмп
Тръмп води пред Харис с 49% срещу 47% според най-ново проучване
Тръмп признава пред журналистите, че кампанията между него и Байдън може да стане „по-цивилизована“
Тя изрази своите съболезнования към семейството на загиналия при стрелбата
Байдън спечели щата с 50% от гласовете при 48,8% за Тръмп
Той си е измислил бомбастичните обвинения за нередности
Това стана в щата Пенсилвания, където щабът на Тръмп оспорва изборните резултати
В този щат той вече изпреварва Тръмп с 5587 гласа
Американски здравни експерти съобщиха за първи случай на пациент с инфекция, резистентна към всички известни антибиотици. Те се опасяват, че ако "супе...
Училище в Пенсилвания не допусна на бала своя възпитаничка. Ана Улф на училищното тържество в костюм с панталон, а не с рокля. Девойката се видяла при...
На хоро се хванаха българи и в американския щат Пенсилвания послучай националния празник на България 3 март. Около 500 човека от близки и по-далечни...
Полицай е застрелял по грешка 12-годишно момиче в американския щат Пенсилвания, съобщава NBC News.Детето, Киара Майер, стояла зад баща си, на вратата...
Дарби. Пациент откри огън в психиатрична клиника в Дарби, Пенсилвания. Загинала е жена, служител на болницата и един доктор е ранен, информират местни...
Пенсилвания. Американската полиция арестува и повдигна обвинения срещу 16-годишното момче, което вчера с два ножа намушка и нанесе на порезни рани на...
Мърисвил. Двадесет ученици бяха ранени след нападение от друг ученик в гимназия в Пенсилвания в сряда, като четири от жертвите са били транспортирани...
Филаделфия. Трима души са загинали, а други трима са ранени след като човек е открил стрелба по време на заседание на градския съвет в малкото градче...