Кървава засада в САЩ! Трима полицаи убити, двама ранени

Трима полицаи бяха убити, а двама други – тежко ранени снощи в американския щат Пенсилвания

при въоръжен сблъсък с нападател, който впоследствие е застрелян от силите на реда. Инцидентът е станал в малкия град Кодоръс, югоизточно от Хариcбърг.

По данни на щатската полиция униформените са се върнали на място, където вече са работили предния ден, когато стрелецът е открил огън. Двамата ранени служители са откарани в болница в критично, но стабилно състояние.

Обиск, превърнал се в кървав сблъсък

Местно издание съобщи, че полицаите са се опитвали да връчат заповед за обиск, когато са били посрещнати с огън. Комисарят на щатската полиция полк. Кристофър Парис потвърди пред медиите, че „те бяха там, за да продължат разследване, започнало вчера“, но отказа да разкрие повече подробности за естеството на операцията. След кратка, но ожесточена престрелка нападателят е бил застрелян.

Реакции на властите и национален отзвук

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро определи случилото се като „напълно трагичен и опустошителен ден за окръг Йорк, за цялата общност на Пенсилвания“. Той изрази съболезнования на близките на загиналите и потвърди, че е получил обаждане от главния прокурор на САЩ Памела Бонди, която е предложила съдействие от федерални агенти за разследването.

Местните власти обявиха, че предстои пълно изясняване на обстоятелствата около престрелката и че информация за самоличността на нападателя ще бъде оповестена след приключване на първоначалните следствени действия.

