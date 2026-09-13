Тийнейджъри убиха трима в джамия в Сан Диего
Президентът Доналд Тръмп определи случилото се като „ужасна ситуация“
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Президентът Доналд Тръмп определи случилото се като „ужасна ситуация“
В Мексико имал 4 имота
Опит да се връчи заповед за обиск прерасна в престрелка
Външно постави Християн Мицкоски на мястото му
Какво става?
Екшън на фона на протестите
При кървава престрелка пред централата на търговски гигант
Започнато е разследване
Престрелката продължава
Люта престрелка заради магистралите
Асен Василев и Жечо Станков се обвиниха взаимно в лъжа
Нова улична стрелба - във Филаделфия в щата Пенсилвания
Все още няма информация за задържани, а полицията е иззела видеозаписите от камерите
Двама души са били простреляни на бензиностанция на Околовръстното в София
Следата може да доведе до престъпна рок среда, тъй като пред ресторанта е имало типичен рокерски мотоциклет
Нова престрелка в пленарната зала
Бившият премиер с коментар за думите на Радев
Младен Шишков се включи в атаката срещу президента
По информация на Бундесвера жертвата е член на афганистанските сили за сигурност
Непотърсена подкрепа от наша страна няма как да има, каза лидерът на ДПС