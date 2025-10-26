Куршуми в университет. Загинал и ранени

Стрелба избухна по време на празненства на открито в Университета "Линкълн" в Пенсилвания късно в събота, при което един човек беше убит и шестима други бяха ранени, съобщиха властите, цитирани от Асошийтед прес.

Лице, което е имало огнестрелно оръжие, е било задържано, а властите разследват възможността да е имало повече от един нападател, но не смятат, че има активна заплаха за кампуса, заяви окръжният прокурор на Честър Кристофър де Барена-Саробе по време на кратка пресконференция днес сутринта, предава БТА.

"Нямаме отговори на много въпроси за това какво точно се е случило", каза той. "Това, което мога да ви кажа, е, че днес работим, като че ли това не е инцидент, при който някой е дошъл с намерението да нанесе масови щети в университетския кампус."

Властите казват, че стрелбата е станала около 21:30 ч. пред голяма сграда, наречена Международен културен център, където бяха поставени палатки и маси за пикник и социални контакти след футболен мач по-рано през деня.

"Беше хаотична сцена и хората бягаха в различни посоки", каза окръжният прокурор. Той призова всеки, който има видеозапис от мястото на инцидента или друга информация, която може да помогне на разследването, да се свърже с ФБР.

Властите не съобщиха други подробности за жертвите, включително за състоянието им или къде се лекуват ранените.

Кампусът се намира на около 70 километра югозападно от Филаделфия. Детективите от окръг Честър водят разследването с подкрепата на щатската полиция и ФБР.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро заяви в "Екс", че е бил информиран за стрелбата и е предложил подкрепата на администрацията и семейството си.





