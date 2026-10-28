Флавио Болсонаро напусна Бразилия въпреки съдебната забрана

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро е напуснал страната само два дни след поражението си на президентските избори, въпреки съдебна заповед да предаде паспортите си и забрана да пътува в чужбина. Аржентинските власти потвърдиха, че той е преминал сухопътната граница със семейството си, след което се е качил на частен самолет за Еквадор. Според бразилски и американски медии крайната му дестинация са САЩ.

Случаят предизвика ново напрежение в Бразилия, където Болсонаро все още не е признал изборната победа на действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Аржентинската Национална дирекция по миграцията съобщи, че на 27 октомври в 22:50 ч. местно време Болсонаро, съпругата му и двете им дъщери са преминали границата през международния мост „Танкредо Невес“ в провинция Мисионес.

Четиримата са представили редовни документи за пътуване и според аржентинските власти не е имало законови пречки за влизането им в страната.

Около 40 минути по-късно семейството се е качило на частен самолет на компанията Baires Fly S.A., чийто полетен план е бил за град Гуаякил в Еквадор.

Според изданията „Глобо“ и „Фоля ди Сао Пауло“ политически съюзници на Болсонаро са потвърдили намерението му да замине за САЩ. Американските медии „Вашингтон пост“ и Си Ен Ен също съобщиха, позовавайки се на свои източници, че сенаторът е пристигнал на американска територия. Точното му местонахождение обаче остава неясно, а официално потвърденият от Аржентина маршрут е до Еквадор.

Тръмп одобрява пристигането му в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма възражения Флавио Болсонаро да бъде допуснат в Съединените щати.

„Бих го одобрил. Мисля, че са добри хора. Изборите бяха много странни и според мен това беше ужасно“, коментира Тръмп пред журналисти във военновъздушната база „Андрюс“ в Мериленд.

Високопоставен представител на Държавния департамент потвърди пред Асошиейтед прес, че американските власти ще издадат визи на Болсонаро и семейството му и ще им разрешат да влязат в страната.

Това развитие може допълнително да обтегне отношенията между Вашингтон и Бразилия, след като Лула да Силва неведнъж е обвинявал американската администрация в политическа подкрепа за семейство Болсонаро.

Паспортите му са анулирани, след като не изпълнил съдебното разпореждане

В понеделник, 26 октомври, съдията от бразилския Върховен съд Алешандри де Мораис разпореди Флавио Болсонаро да предаде паспортите си в срок от 24 часа и му забрани да напуска страната.

Сенаторът първоначално заяви, че ще изпълни разпореждането, въпреки че го определи като „опит за сплашване“.

Той обаче не предаде документите си в определения срок. Във вторник Федералната полиция анулира обикновения и дипломатическия му паспорт, съобщи бразилската държавна агенция „Аженсия Бразил“.

Според документ на италианския парламент, цитиран от Франс прес, Болсонаро притежава и италианско гражданство от 2023 г.

Ръководството на неговата Либерална партия свика заседание в централата си в Бразилия, но първоначално не потвърди официално заминаването му. Пресслужбата и адвокатите на сенатора също не коментираха съобщенията.

Разследване за пране на пари и съмнителни финансови операции

45-годишният Флавио Болсонаро е разследван от Върховния съд по подозрения за пране на пари, съобщават бразилските издания „Естадо ди Сао Пауло“ и „Глобо“. Разследването се води при закрити врата.

В центъра му е адвокатът Вилер Томаз, близък приятел на сенатора. Той е заподозрян, че управлява мрежа от компании, замесени в съмнителни финансови операции, свързани със спортни залози.

Според полицейски документи, цитирани от местните медии, Болсонаро е фигурирал като потребител с пълни административни права върху общ акаунт с Томаз.

Адвокатът е разследван и във връзка с корупционен скандал около неправомерни удръжки от пенсиите на милиони бразилски пенсионери.

Флавио Болсонаро отрича да е извършил нарушения и обвинява съдия Де Мораис в пристрастност към политическия му противник Лула да Силва.

Лула: „Би било срамно, ако е напуснал страната“

Бразилският президент коментира още във вторник информациите за заминаването на своя съперник, като заяви, че би било „срамно“, ако той действително е напуснал Бразилия и е отпътувал за САЩ.

Лула подчерта, че не разполага с точна информация за местонахождението му.

На втория тур на президентските избори на 25 октомври Лула беше преизбран с 51,79% от действителните гласове, докато Флавио Болсонаро получи 48,21%.

Сенаторът отказа да признае поражението си и обяви, че ще поиска анулиране на резултатите заради предполагаеми нарушения. Неговата Либерална партия обаче вече призна преизбирането на досегашния президент.

Случаят неизбежно напомня действията на баща му Жаир Болсонаро, който също замина за Съединените щати след загубата си от Лула на изборите през 2022 г.

Бившият президент впоследствие беше осъден на 27 години затвор за участие в опит за държавен преврат, целящ да осуети предаването на властта.

Сега, четири години по-късно, заминаването на сина му поражда нови въпроси – не само за бъдещето на бразилската десница, но и за съдбата на разследването срещу него.