Тръмп спечели важен рунд за преобразяването на Белия дом
Върховните съдии временно отмениха забраната за строежа на проекта за стотици милиони долари
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Върховните съдии временно отмениха забраната за строежа на проекта за стотици милиони долари
Върховният съд решава съдбата на „Яблоко“ - единствената официално регистрирана партия, която се обявява срещу войната в Украйна
Това е жалко за нашата страна, отсече президентът
Делси Родригес пое управлението след ареста на Николас Мадуро
Отправи питане до Върховния съд
То може да има трайни последици
По-рано хакерската група Ransomhouse обяви, че притежава данни, източени от информационните системи на съда
Върховният административен съд стана жертва на кибератака на 27 януари 2025 г.
Три сценария след решението на Върховния съд на САЩ
В писмото изрично се подчертава, че той не взема никаква страна по делото
Милена, желая ти да не се променяш никога!
Това обявиха от съда, предаде АФП.
Това се случва за първи път в историята
Върховният съд на САЩ блокира план на президента Барак Обама за борба с климатичните промени и по-конкретно за намаляване въглеродните емисии от елект...
В рамките на провеждащата се във Вашингтон официална визита на Kомисията по правни въпроси на Европейския парламент, българският евродепутат от ЕНП/ГЕ...
Триполи. Върховният съд на Либия обяви за несъстоятелен подкрепения от ООН парламент на страната, предаде "Ал Джазира". Народните избраници и правител...
Вашингтон. Върховният съд на САЩ отказа на пет щата да оставят в сила забраната за сключване на еднополов брак на тяхна територия. Властите във Вирджи...
Варна. Върховният административен съд спря кметската забрана и пусна колите в Морската градина във Варна. Това става ясно от определението на тричлен...
По 10 г. затвор получиха тримата от авиокомпания „Хелиос”