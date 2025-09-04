Свят

Тръмп с извънреден ход за митата

Отправи питане до Върховния съд

04 сеп 25 | 7:48
Мира Иванова

Правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп поиска от Върховния съд да реши дали той е имал правомощието да налага широкообхватни мита по закон, предвиден за използване в извънредни ситуации. Това съобщи "Ройтерс", като се позова на съдебни документи.

Министерството на правосъдието обжалва решение на апелативен съд от 29 август, което постанови, че повечето от митата на Тръмп са незаконни. Това подкопа използването на тези налози от президента републиканец като ключов инструмент на международната икономическа политика.

Митата остават в сила и ще продължат поне до 14 октомври съгласно решението на апелативния съд.

