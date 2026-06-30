Върховният съд в САЩ жестоко поряза Тръмп

Магистратите потвърдиха вековния принцип, гарантиращ автоматично американско гражданство на всяко дете, родено на територията на страната.

Върховният съд на САЩ нанесе сериозно политическо поражение на администрацията на президента Доналд Тръмп, като отхвърли неговото искане за ограничаване на правото за получаване на гражданство по рождение. В историческо решение висшите съдии постановиха, че децата, родени на американска земя, ще продължат автоматично да стават граждани на страната.

Битката около 14-ата поправка

Президентът Доналд Тръмп се опита да премахне това автоматично право за децата на родители, които пребивават в САЩ само временно или се намират там без официално разрешение. Тази инициатива беше сред основните приоритети в неговата кампания срещу имиграцията.

Критиците на указа обаче настояваха, че подобна промяна е в разрез с 14-ата поправка на Конституцията на САЩ. В своето окончателно решение Върховният съд изрично цитира конституционния текст, според който всички лица, родени или натурализирани в САЩ и подчинени на тяхната юрисдикция, са граждани на държавата и на съответния щат.

По този начин магистратите, сред които и много от консервативното крило, потвърдиха дългогодишната практика и правния принцип „jus soli“ (право на земята), който гарантира това право в САЩ още от далечната 1868 година.

Реакцията на Доналд Тръмп

Американският държавен глава изрази силно разочарование от решението на съда и веднага пренесе битката на законодателно ниво. Той публикува официална позиция в социалните мрежи, в която разкритикува съдебното постановление.

„Върховният съд потвърди правото на получаването на гражданство по рождение, което е жалко за нашата страна, но можем лесно да компенсираме това в Конгреса чрез законодателни мерки“, заяви Тръмп.

С този апел той призова Конгреса на САЩ да се задейства и да приеме нови закони, с които да се заобиколи досегашното тълкуване на конституционната разпоредба.

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