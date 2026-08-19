Рязка промяна на времето се задава на Балканите. Ще засегне ли България

Рязка промяна на времето се задава на Балканите през втората половина на седмицата. Причината е очакваното развитие на циклон в района на Генуезкия залив, който ще повиши нестабилността над части от полуострова.

Според прогнозите, цитирани от сръбската медия Nova.rs ("НОВА"), промяната ще започне да се усеща от четвъртък, когато атмосферата над региона постепенно ще се дестабилизира, предава Bulgaria ON AIR.

Дали обаче промените ще засегнат България, ще зависи от движението на циклона.

Генуезките циклони се образуват или усилват в района южно от Алпите – около Генуезкия залив, Лигурско море и Северна Италия. При подходяща атмосферна конфигурация те може да се придвижат към Адриатика и Балканския полуостров и да донесат значителни валежи и силни бури.

Очакванията са циклонът да сложи край на стабилното и горещо време в част от региона. С приближаването му ще се увеличи вероятността от краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури и усилване на вятъра.

На места при развитието на по-мощни гръмотевични клетки са възможни и по-интензивни явления.

Температурите също ще тръгнат надолу след преминаването на свързаните със системата атмосферни фронтове.

Колко сериозна ще бъде промяната в отделните балкански държави ще зависи от точната траектория на циклона.

Подобни системи могат да поемат различни пътища след формирането си в района на Северна Италия. Един от тях ги отвежда на югоизток към Адриатическо и Йонийско море, което увеличава влиянието им върху Балканите.

Затова прогнозите за конкретните количества валежи и районите с най-силни бури ще се уточняват с приближаването на системата.