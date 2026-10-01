Топ синоптик каза какво ще стане с времето на Димитровден. Първи думи за зимата

Днес и утре се очаква хладно и дъждовно време в Източна България и Черноморието. По Черноморието ще се спускат влажни въздушни маси от север, те ще обхващат цялото наше Черноморие. Ще има и превалявания. Утре по-интензивни ще бъдат валежите в Бургас.

Те ще бъдат до 5-7 литра на квадратен метър. Централните и западните части от страната пък преживяват сиромашко лято. Там ще има много слънчеви часове.

Това стана ясно от прогнозата на синоптика Петър Янков в студиото на "България сутрин".

Той припомни, че шофьорите трябва да бъдат внимателни, защото ще има сутрешни мъгли.

"Те ще са повече в югозападните части от страната, където сутрин температурите се понижават чувствително. Днес минималната температура в Кюстендилско беше около 2 градуса. Трудно температурите ще се понижават до нулата, отрицателни температури ще има през уикенда по върховете.

Тези, които тръгват по високопланинските пътеки, ще усетят по-ниски температури - около -1 градуса. Това са нормални температури за началото на октомври", допълни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.

През следващата седмица ни очакват по-високи температури както в планините, така и в населените места.

"В събота и неделя нашата столица ще бъде с максимални температури до 21°. Ще бъде слънчево. Най-топло ще бъде в Белград - около 24 градуса. В Южна Гърция през уикенда ще превалява и там температурите ще са около 22-24°. По Беломорието не се очакват валежи. По нашето Черноморие морето ще бъде бурно, вълните ще бъдат около 3 метра", подчерта Янков.

Синоптикът прогнозира, че сиромашкото лято ще настъпи на 26 октомври - Димитровден.

"Дългосрочните прогнози за този период - последната десетдневка от октомври, е за сухо и топло време. Температурите ще са сравнително високи - между 20-25 градуса. Следващата седмица до средата отново ще има краткотрайни мъгли, намалена видимост и много слънчеви часове. Температурите ще са около 23-24°. От сряда натам времето ще бъде динамично със значителна облачност, главно в Западна и Централна България", добави Петър Янков.

От петък, 9 октомври, започва продължителен период с облачност и превалявания.

"Този период обхваща от 9 до 14 октомври. Най-значителни по количество ще бъдат валежите у нас около 11 и 13 октомври. Повече валежи в западната половина от континента се очакват през ноември".

Най-валежният месец ще бъде януари, а зимата се очаква да бъде топла.