6 жени убити за дни в Италия: страната отново е разтърсена от вълна от фемициди

Италия е разтърсена от нова вълна от убийства на жени. Шест жени са били убити от свои настоящи или бивши партньори в дните след 15 август, съобщава италианската новинарска агенция АНСА.

Последните два случая са регистрирани в рамките на един ден.

В Калабрия 72-годишна жена е била убита с камъни, като за престъплението е заподозрян нейният 74-годишен съпруг.

В Колеферо, южно от Рим, 50-годишна жена от Полша е била намушкана до смърт. За убийството е задържан нейният 69-годишен съпруг, който е тунизийски гражданин, предава БТА

Ден по-рано край Венеция е била убита 39-годишна жена. Заподозрян за престъплението е нейният 43-годишен бивш съпруг.

Случаят предизвика особено силна тревога, тъй като жената многократно е подавала сигнали в полицията за домашно насилие. Срещу същия мъж са били подавани сигнали и от още три жени след 2002 г.

Серията от убийства отново поставя остро проблема с насилието над жени в Италия. Фемицидът е определян като национална извънредна ситуация, а страната вече включи престъплението „фемицид“ в законодателството си.

Паралелно с мерките срещу насилието се търсят и начини за неговата превенция. Сред инициативите са програми, насочени към млади мъже, които ги обучават как да изграждат здравословни взаимоотношения и да разпознават проявите на насилие.

Една от тези програми обаче срещна ограничения, след като италианското правителство въведе изискване за родителско съгласие, когато ученици участват в подобни курсове.

Поредицата от убийства показва колко трудно остава овладяването на насилието в интимните отношения — дори когато срещу потенциалния извършител вече има подадени сигнали.