Строги и справедливи в Хондурас: До 60 години затвор за убийство на жена
Страната е сред най-опасните места за жените в Латинска Америка
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Страната е сред най-опасните места за жените в Латинска Америка
Салма ал-Шехаб, докторант в университета в Лийдс, сподели публикации в полза на правата на жените
В страната жените биват застрелвани, убивани с нож, удушавани, умъртвявани с камъни или изгаряни по обвинения, че са "омърсили" честта на семейството