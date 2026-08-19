Майката на Хейдън Панетиър проговори! Хвърли тежки обвинения

Майката на актрисата Хейдън Панетиър - Лесли Вогел - наруши мълчанието си след внезапната смърт на дъщеря си на 36-годишна възраст и отправи остри критики към Брайън Хикерсън, бившия ѝ партньор, който е бил на мястото, когато актрисата е починала.

Панетиър беше открита в безсъзнание в апартаментния комплекс Judson Mill Lofts в Грийнвил, Южна Каролина, в неделя. Парамедиците са извършвали продължителна реанимация, но актрисата е била обявена за мъртва на място. Полицията съобщава, че не са открити признаци на травма или насилствена смърт, а причината за смъртта все още се изяснява.

Според новоиздаден полицейски доклад Хикерсън и брат му Зак са били в апартамента по време на инцидента. Зак е бил видимо разстроен, докато парамедиците са се опитвали да спасят Панетиър, а според доклада Брайън не е показал видима емоция до момента, в който смъртта ѝ е била потвърдена. Той е показал на полицаите и торба с лекарства, които актрисата е приемала.

В интервю за NBC News Лесли Вогел заяви, че семейството отдавна се е опитвало да се дистанцира от Хикерсън, пише "ДарикНюз".

„Този човек, от когото отдавна се опитваме да я предпазим, беше с нея, когато е починала. Това беше Брайън Хикерсън“, каза тя.

Вогел допълни, че според нея дъщеря ѝ и Хикерсън все още са били заедно, въпреки че връзката им през годините е била белязана от сериозни проблеми.

Панетиър и Хикерсън започват връзката си през 2018 г. Двамата се разделят и събират неколкократно, а отношенията им са съпътствани от обвинения в домашно насилие и съдебни проблеми. През 2021 г. Хикерсън се признава за виновен по две обвинения, свързани с нараняване на партньор, и получава 45 дни затвор и четири години пробация.

Вогел разказа и за последния си разговор с дъщеря си. Тя заяви, че последно са говорили през октомври, след което са си разменяли съобщения, но не са поддържали контакт от известно време.

„Изборът ми да нямаме контакт беше по много специфични причини и със сигурност не поради липса на грижа, загриженост или любов“, каза тя.

Майката призна, че разполага с малко информация за последните часове от живота на дъщеря си, тъй като разследването продължава.

Вогел говори и за смъртта на сина си Янсен, който почина през 2023 г. на 28 години. Тя каза, че вярва, че двамата ѝ деца вече са заедно и „са в мир“.

Актрисата самата е говорила открито за трудностите в живота си, включително за зависимостта, следродилната депресия и проблемната си връзка с Хикерсън. В мемоарите си „Това съм аз: Разплата“ тя описва тежки моменти от отношенията им и твърди, че веднъж той я е пребил толкова жестоко, че тя не е напускала дома си седмици наред.

Връзката между Панетиър и майка ѝ също се е влошила през последната година. Вогел заяви, че двамата са се отчуждили около септември 2025 г., след години на напрежение, които тя описва като период на „травма, хаос и зависимости“.

„Всеки от нас има право да избере своя път в живота“, каза Вогел. „След 20 години травма, хаос, зависимости и обвинения почувствах, че нямам друг избор, освен да избера никакъв контакт.“

Тя добави, че въпреки всичко винаги ще се надява дъщеря ѝ да намери своя път към вътрешния мир.

Според полицейския доклад Хикерсън е бил сред хората, които са били на мястото, когато Панетиър е изпаднала в безсъзнание. Парамедиците са започнали реанимация, а на място е бил използван и медикамент, който се прилага при предполагаемо предозиране с опиоиди.

Официалната причина за смъртта обаче все още не е установена. Аутопсията не е показала признаци на травма, а властите не съобщават за данни за насилствена смърт. Очакват се резултатите от токсикологичните изследвания, които трябва да дадат повече яснота.

Хейдън Панетиър остава в паметта на публиката с ролите си в „Героите“ и „Нашвил“, както и с участията си във филмите „Спомням си титаните“, „Писък 4“ и „Писък 6“. Тя оставя 11-годишната си дъщеря Кая, която има с бившия си партньор Владимир Кличко.