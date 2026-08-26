Отиде си голяма гръцка звезда

На 57 години, след прекаран инфаркт, почина гръцкият певец Димитрис Кокотас, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Той беше 2 години и половина в кома в интензивното отделение на болницата "Генимата" в гръцката столица Атина.

На 28 март 2024 г. получи остър миокарден инфаркт и спиране на сърдечната дейност по време на репетиция за телевизионното шоу "J2US".

Димитрис Кокотас е роден на 14 декември 1968 г. Син е на емблематичния певец Стаматис Кокотас.

Той следва стъпките на баща си и по време на кариерата си си сътрудничи с известни певци като Маринела, Кети Гарби, Анджела Димитриу, Антипас, Василис Карас, Константина, Лица Ягуси и разбира се с баща си.

Има издадени 10 албума. Димитрис Кокотас беше женен и има 15-годишна дъщеря Риана.