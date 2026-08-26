Животните в Therme Fun & Sport Park: 5 любопитни факта, които ще ви изненадат

Когато чуете Therme Fun & Sport Park, вероятно първо се сещате за въжения парк, картингите, батутите, пързалките или 100-метровата тюбинг пързалка. Напълно логично – на 25 декара паркът предлага безброй начини за забавление.

Но сред всички атракции има едно място, което може да ви изненада: зоокътът. И не, там няма само зайчета и кокошки. Ще срещнете животни от различни краища на света – включително някои, които едва ли очаквате да видите по време на хотелска почивка.

Ето пет любопитни факта за едни от най-интересните обитатели на парка – от патагонската мара до кенгурутата, ламите и алпаките.

Патагонската мара изглежда като заек, но е доста по-различна

„Това заек ли е?“, „Или пък капибара?“ са напълно логични въпроси, когато за първи път видите патагонска мара. Прилича на заек заради ушите и начина, по който изглежда, но всъщност е гризач, който произхожда от Аржентина.

Може да я видите, докато се разхождате из зоокъта с децата, а ако те вече са решили, че знаят всички животни, които съществуват, марата определено ще ги изненада.

Паунът има собствен начин да събере публика

Ако разпери опашката си, всички погледи са към него. Това е паунът на Therme Fun & Sport Park – очевидно доста добре запознат със собствената си красота и без никакво намерение да остава незабелязан. Красивите пера всъщност имат важна роля при ухажването – мъжкият ги използва, за да впечатли женската.

А знаете ли, че паунът е всеяден? Освен семена, плодове и растения, той похапва и насекоми, малки влечуги, а понякога дори змии.

Кенгуру в село Баня?

Представете си: детето ви слиза от въжената линия и вече мисли как ще се качи на следващото ниво, докато изведнъж спира, защото е видяло кенгуру.

Кенгурутата се придвижват с характерните си скокове, като могат да изминават големи разстояния по този начин. „Колко високо може да скочи едно кенгуру?“ или „Какво е това, което се подава от торбичката?“ – вероятно са двата въпроса, които ще чуете от малките, които за първи път виждат животното на живо.

И ако първият искате да имате готов отговор – големите кенгурута могат да прескочат около 8 метра с един скок – вторият е още по-сладък: малкото кенгуру се ражда с тегло под 2 грама и прекарва първите си месеци в торбичката на майката.

Ламите са доста по-интересни, когато ги видиш отблизо

Ламите са от онези животни, които сякаш са се загледали някъде в нищото и изобщо не бързат да се включат в случващото се. Дългата шия и спокойната им физиономия правят гледката още по-забавна. Само че зад този „аз съм си добре така“ вид стои доста социално животно – ламите общуват помежду си с различни звуци и движения и се чувстват добре в компанията на други лами.

Ламите в Therme Fun & Sport Park се казват Джин и Дзeн и нямат търпение да се запознаят с всеки гост – дори с онези, които предпочитат да си почиват край външния басейн и да се наслаждават на СПА изживяването.

Алпаките трудно остават без снимка

Пухкавата им козина и любопитните им физиономии са достатъчни да накарат и най-забързаното дете да спре. Алпаките се отглеждат от векове в Андите заради ценната си вълна, а едно възрастно животно може да даде няколко килограма влакна при стригане.

В Therme Fun & Sport Park обаче алпаките са част от парка, за да се радват на внимание, грижа и, разбира се, на срещите с любопитните гости. И ако успеете да се измъкнете без поне една снимка с тях, значи сте се справили доста по-добре от нас.

Околосветско пътешествие из зоокъта

Ако вече сте се разходили при марата, спрели сте при пауна, запознали сте се с Джин и Дзeн и сте си направили снимка с алпаките, зоокътът все още има какво да ви покаже. Ще откриете още зайчета, мини магарета, козички и кокошки, разнообразие от птици и езеро с патици.

И така, без да напускате Therme Fun & Sport Park, можете да направите една малка обиколка на света – от Патагония и Андите до двора на фермата. А може би точно това е най-хубавото в зоокъта: никога не знаете какво ще ви накара да спрете за момент, да се усмихнете и да извадите телефона за още една снимка.