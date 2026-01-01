Животните в Therme Fun & Sport Park: 5 любопитни факта, които ще ви изненадат
Ще срещнете животни от различни краища на света
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Ще срещнете животни от различни краища на света
. В зоокъта на градския парк снощи е открит мъртав един от гледачите на животни, 49-годишен мъж от Разград
Велико Търново. Нова атракция за децата беше открита в сряда в Зоокът Павликени. Басейн с т.нар. бъмпър лодки (блъскащи лодки) ще радва посетителите д...