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Зоопарк вози децата в лодки

Зоопарк вози децата в лодки

Велико Търново. Нова атракция за децата беше открита в сряда в Зоокът Павликени. Басейн с т.нар. бъмпър лодки (блъскащи лодки) ще радва посетителите д...

31 юли | 13:16
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