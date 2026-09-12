Животните в Therme Fun & Sport Park: 5 любопитни факта, които ще ви изненадат
Ще срещнете животни от различни краища на света
Следете всички новини, анализи и коментари за Кенгуру. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ще срещнете животни от различни краища на света
Изплъзна се от зоопарк
Кенгуру прегръща спасителите си всеки ден
Григор Димитров използва деня си за почивка преди старта на турнира в Сидни за да посети местния зоопарк. Българинът публикува множество снимки в соци...
Двойка кенгура от Белград обитават от няколко дни Софийската зоологическа градина. Торбестите бозайници все още се адаптират в новата среда и ще съжит...
Обувките канго джъмпс те превръщат в кенгуру Канго джъмпс е новия хит във фитнес залите. Обувките на пружини са много популярни и рапърът Устата си г...
Род Айлънд. Праисторическите гигантски кенгурата не са можели да подскачат, а са се придвижвали на два крака ходейки. Високите около три метра и тежащ...
Канадската аеробика не товари коленете, "реди" плочки по корема
Пилзен. Кенгуру, отглеждано като домашен любимец, е ограбило магазин в чешкия град Пилзен. Полицаи успели да заловят избягалото животно чак след 5 час...
Пловдив. Кенгуру се крие в горите от Родопската яка, научи агенция Стандарт Нюз. Екзотичното за нашите географски ширини животинче било отглеждано в ч...