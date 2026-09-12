Всичко за Кенгуру

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Устата топи кила с подскоци

Устата топи кила с подскоци

Обувките канго джъмпс те превръщат в кенгуру Канго джъмпс е новия хит във фитнес залите. Обувките на пружини са много популярни и рапърът Устата си г...

01 ноември | 6:20
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Кенгуру обра магазин в Чехия

Кенгуру обра магазин в Чехия

Пилзен. Кенгуру, отглеждано като домашен любимец, е ограбило магазин в чешкия град Пилзен. Полицаи успели да заловят избягалото животно чак след 5 час...

17 септември | 18:17
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