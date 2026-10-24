Ураганът „Ванс“ удари Мексико, докато Джей Ди Ванс обикаля Америка. Интернет избухна в шеги

Докато вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обикаля страната, за да подкрепя републиканските кандидати за изборите през ноември, неговият съименник се появи на хиляди километри на юг. И то с разрушителна сила.

Ураганът „Ванс“ достигна тихоокеанското крайбрежие на Мексико, след като ден по-рано бурята се усили до ураган, съобщава Асошиейтед прес, цитира БТА.

Името незабавно привлече вниманието на потребителите в социалните мрежи. Съвпадението се оказа твърде изкушаващо за интернет шегаджиите, които започнаха да сравняват природното бедствие с американския политик.

Появиха се и колажи, на които лицето на Джей Ди Ванс е поставено в самото „око“ на урагана.

Има ли нещо общо вицепрезидентът с името на бурята?

Отговорът е категоричен: не.

Въпреки многобройните закачки в интернет ураганът не е кръстен на американския вицепрезидент.

Името „Ванс“ просто е било следващото в предварително изготвения списък за тропическите бури в източната част на Тихия океан.

Списъците се подготвят съгласно процедурите на Световната метеорологична организация (СМО), а имената се използват в определена последователност.

Преди „Ванс“ в списъка е било името „Труди“. Бурята „Труди“ също достигна силата на ураган край мексиканските брегове през предходната седмица.

Така че зад съвпадението няма политическо послание, скрит намек или специално решение на метеоролозите.

Просто календарът на ураганите и политическият календар на САЩ се срещнаха по необичаен начин.

Как се избират имената на ураганите?

Процедурата е установена от Световната метеорологична организация.

За Северния Атлантик и източната част на Северния Тих океан се използват предварително подготвени списъци с имена, подредени по азбучен ред.

Мъжките и женските имена се редуват, а списъците се използват повторно на всеки шест години.

Това позволява на метеоролозите, властите и гражданите да разпознават по-лесно отделните бури, особено когато няколко тропически системи се развиват едновременно.

Имената улесняват и предупрежденията за опасно време, защото са много по-лесни за запомняне от сложните географски координати или технически обозначения.

Представители на кабинета на американския вицепрезидент, Световната метеорологична организация и Националния център за ураганите на САЩ не са отговорили незабавно на изпратените в петък запитвания по електронната поща.

Кои ще бъдат следващите урагани?

Ако през настоящия сезон в източната част на Северния Тих океан се образуват още тропически бури, те ще получат имената „Уини“, „Ксавие“, „Йоланда“ и „Зийк“.

А следващата възможност отново да се появи буря с името „Ванс“ ще бъде през 2032 година.

Има обаче едно важно изключение.

Ако даден ураган причини особено тежки разрушения, многобройни човешки жертви или огромни материални щети, името му може да бъде окончателно извадено от списъка.

В такъв случай Световната метеорологична организация го заменя с друго, за да не се използва повторно име, което е останало трайно свързано с голяма трагедия.

Докато социалните мрежи се забавляват със съвпадението, ураганът „Ванс“ е съвсем реално метеорологично явление.

Името може да предизвиква усмивки, но опасностите от тропическите циклони не са шега.