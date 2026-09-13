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Хоакин мина през Бахамите

Хоакин мина през Бахамите

Ураганът Хоакин мина през Бахамските острови с бури, силни ветрове и проливни дъждове. Първоначалните информации са за материални щети, но не се съобщ...

02 октомври | 7:29
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