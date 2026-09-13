Хавай в тревога: Ураган може да връхлети за първи път от 155 години
Стихията се очаква да достигне района през уикенда
Следете всички новини, анализи и коментари за Урагани. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стихията се очаква да достигне района през уикенда
Ненормално време и много силен вятър
"Горети" парализира континента - урагани и адски сняг
Идва нова аномалия, която ще ни изправи на нокти
След тайфуна с даренията, дойде торнадо с пране на пари
Много апосно време ще има по планините
Преди обяд бяха наводнени промишлени постройки
До 30 ноември - 30 тропически бури
Ураганът Хоакин мина през Бахамските острови с бури, силни ветрове и проливни дъждове. Първоначалните информации са за материални щети, но не се съобщ...
Червен код в Бургас днес, дъжд и силен вятър в още 14 области Урагани и потопи ни връхлитат днес. Опасното време изправи на нокти държавата и накара...
Чарлстън. Ураганът Артър увеличи мощта си до 2 категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън, съобщиха американските медии. Стихията удари източнот...
Северна Каролина. Американските власти отправиха предупреждение за евакуация към жителите на остров Хатерас, в щата Северна Каролина, поради опасност...
Нов залп от порои и урагани ще се изсипе над страната днес и утре. Затова и от екоминистерството предупредиха кметове да проверят реките, дигите и да...
Лондон. Двама души станаха жертва на поредната буря, която връхлетя Великобритания. Ветрове със скорост от 140 километра в час причиниха вълни с височ...