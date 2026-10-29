Разкриха голямата промяна за Мартин Карбовски

Мартин Карбовски и Ирена Милянкова вече официално не крият романтичната си връзка пред своите близки. Журналистът и бившата манекенка се сближили покрай покупката на ваканционен имот в Гърция преди около 8 години, когато тя работела като брокер. Любовната искра помежду им обаче пламнала много по-късно, след като тя се развела с втория си съпруг Никола Чолаков. Първите слухове за тяхната близост се появиха в края на миналата година, когато бяха засечени заедно на голям концерт в НДК.

Влюбените категорично отказват да живеят под общ покрив и предпочитат да се виждат без ангажиментите на съвместното съжителство. На 40-годишна възраст Ирена Милянкова за първи път се радва на свободни отношения, тъй като досега винаги е била сериозно обвързана. Тя роди 4 деца от Росен Чолов, а след това и още 2 от Никола Чолаков. Поради битовите разочарования в миналото, сега тя няма намерение да създава ново официално семейство.

Самият Мартин Карбовски също е известен в общественото пространство с това, че не е мъж само за една жена. Тъй като влюбената двойка не планира сватба, настоящият модел на гостуване напълно устройва и двамата партньори. Ирена Милянкова вече има и внуче на 1 година, поради което предпочита спокойствието пред новите бракове. Връзката им остава изцяло по младежки, освободена от тежки домашни задължения, пише Уикенд.