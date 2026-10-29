Седем вечерни навика, които ви карат да изглеждате по-свежи сутрин

Да изглеждате свежи и отпочинали сутрин не зависи само от това какво правите след ставане. Голяма част от резултата започва още предната вечер - с начина, по който почиствате кожата, грижите се за косата и организирате съня си. HuffPost събира препоръките на дерматолози и известни гримьори за вечерните навици, които могат да помогнат на лицето да изглежда по-сияйно, косата - по-гладка, а сутрешната подпухналост - по-малка. Експертите са категорични и за още нещо - няма нужда от сложна 12-стъпкова рутина.

Почистете лицето преди сън

Колкото и изморени да сте, вечерното почистване не трябва да се пропуска. Сертифицираният дерматолог д-р Джойс Парк подчертава пред HuffPost, че това е основата на добрата грижа, защото премахва слънцезащитния крем, грима, себума и замърсяванията, натрупани през деня.

Ако останат върху кожата през нощта, те могат да допринесат за пъпки, раздразнения и по-мътен тен. Д-р Ананд Герия от Geria Dermatology добавя, че нежното, но старателно почистване подпомага възстановяването на кожната бариера през нощта и може да доведе до по-малко зачервяване и по-гладка кожа на сутринта.

Според Парк не е необходимо вечерната грижа да се превръща в сложна система. Добро почистване, подходящи активни съставки, хидратиращ серум при нужда и качествен крем са напълно достатъчна основа. При силни активни съставки като третиноин обаче е важно употребата да бъде съобразена с препоръка на дерматолог.

Чаша ментов чай може да помогне за отпускането

Гримьорката Кат Миняно от CAM Artistry споделя пред HuffPost, че вечер изпива чаша горещ ментов чай, особено когато усеща подуване или стомашен дискомфорт. По думите й напитката й помага да се отпусне, да се хидратира и да се настрои за сън.

Изследванията за ефекта на ментата не са достатъчно категорични, но напитката е естествено без кофеин и при много хора действа успокояващо. Именно това я прави подходяща част от вечерния ритуал.

Не си лягайте с мокра коса

Душът преди сън може да бъде чудесен начин да се отпуснете, но ако миете и косата си, е добре да я оставите да изсъхне напълно. Според д-р Парк мократа и влажна коса е по-уязвима при триене във възглавницата.

Това увеличава риска от накъсване, заплитане и увреждане на косъма. Най-добрият вариант е косата да бъде подсушена със сешоар на подходящ режим или да й се даде достатъчно време да изсъхне естествено преди лягане.

Копринената калъфка може да помогне на косата

Смяната на памучната калъфка с копринена е друг навик, който експертите открояват. Кат Миняно посочва, че коприната намалява триенето, а това може да ограничи накъсването, цъфтящите краища и сутрешното бухване на косата.

Много хора забелязват и по-малко отпечатъци от възглавницата върху лицето. Важно е обаче калъфката да се пере или сменя редовно - особено при кожа, склонна към акне или екзема.

Подобен ефект за косата може да има и копринена шапка или шал, които ограничават триенето и загубата на влага през нощта.

Нощната маска работи, докато вие спите

За хората, които искат по-хидратирана и сияйна кожа сутрин, нощната маска може да бъде лесно допълнение към рутината. Тя се нанася преди лягане и остава върху кожата през нощта.

Миняно споделя, че използва подобни маски, когато усеща, че кожата й има нужда от допълнителна грижа. Идеята е активните и хидратиращите съставки да действат в часовете, когато кожата така или иначе преминава през естествените си възстановителни процеси.

Спането по гръб може да намали сутрешните гънки

Позата на сън също може да се отрази върху лицето. Д-р Герия обяснява, че спането по гръб намалява натиска върху кожата и съответно вероятността от характерните линии и гънки, които остават след сън настрани или по корем.

Според него тази позиция може да подпомогне и лимфния дренаж, което при някои хора означава по-малко сутрешно подпухване около очите.

Експертът обаче предупреждава да не се насилвате. Ако спането по гръб е неудобно и разваля качеството на съня, по-добре е да спите в позата, в която действително си почивате.

Най-важният трик остава добрият сън

Нито една маска или скъпа козметика не може напълно да компенсира хроничното недоспиване. Според дерматолозите седем до девет часа качествен сън остават най-силната основа за по-свеж външен вид.

По време на сън кожата се възстановява, а организмът преминава през важни регенеративни процеси. Д-р Герия подчертава, че достатъчният сън подпомага образуването на колаген, хидратацията и по-добрия вид на кожата, а недоспиването често се вижда първо именно в областта около очите.

Изводът на експертите пред HuffPost е прост - не е необходимо вечерта да се превръща в сложен козметичен ритуал. Чиста кожа, суха коса, по-малко триене, подходяща хидратация и достатъчно сън могат да направят много повече за външния вид на сутринта от куп скъпи продукти.