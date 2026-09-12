Екшън със самолет от София. Пушек в кабинета
Машината кацна аварийно в Сърбия
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Машината кацна аварийно в Сърбия
Панихида в памет на жертвите от самолетната катастрофа във Френските Алпи ще бъде отслужена днес в Кьолнската катедрала, информира BBC. Роднини и бли...
Пилотите на Lufthansa, най-голямата авиокомпания в Европа, ще стачкуват в понеделник и вторник заради продължаващия спор за обезщетения при пенсионира...