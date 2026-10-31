Газът поскъпва, но парното няма да мръдне? Експерт пояснява ситуацията

Природният газ поскъпва рязко на европейските пазари, но българските потребители продължават да плащат едни от най-ниските цени. Това заяви Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията, в предаването „Тази събота“ по bTV.

Коментарът му идва след предложението на „Булгаргаз“ за увеличение на цената на синьото гориво с 34% през ноември. След реакцията на правителството и енергийния регулатор дружеството обяви, че ще преразгледа искането си и ще предложи по-малко поскъпване.

Премиерът увери, че цените на парното и електроенергията за битовите потребители ще останат непроменени до 1 юли 2027 г.

Защо газът у нас е по-евтин?

Експертът обясни, че докато цената на природния газ на европейските борси е надхвърлила 105 евро за мегаватчас, предложението на „Булгаргаз“ остава значително по-ниско.

Първоначално дружеството поиска цена от 59,08 евро за мегаватчас при утвърдени за октомври 44,09 евро.

Една от основните причини България да е в по-благоприятно положение е дългосрочният договор за доставка на азерски газ. За разлика от борсовите цени в Европа, стойността на тези количества е обвързана с котировките на петрола.

Тъй като петролът е значително по-евтин спрямо природния газ в настоящата пазарна ситуация, страната ни разполага с известно предимство.

Владимиров подчерта, че България се намира в по-устойчива позиция от много други европейски държави, но това не означава, че поскъпването няма да има последици.

Кой ще усети увеличението?

Най-сериозен ще бъде ефектът върху домакинствата, които използват директно природен газ, както и върху предприятията с високо потребление.

Според енергийния експерт част от бизнеса е можел да ограничи риска чрез предварително договаряне на количества на фиксирани или приемливи цени.

Това е практика, известна като хеджиране, която позволява на компаниите да планират по-добре енергийните си разходи.

Предприятията, които не са предприели подобни мерки, сега могат да бъдат изправени пред значително по-високи сметки.

За останалите домакинства Владимиров не очаква пряк и незабавен ефект, особено предвид заявеното намерение цените на парното и електроенергията да бъдат запазени.

Войната в Иран обърка прогнозите

Още в началото на годината се очакваше цената на природния газ в Европа да намалява заради увеличеното предлагане на втечнен природен газ.

Вместо това котировките достигнаха равнища, които пазарните участници не бяха предвидили.

По думите на Владимиров войната в Иран е променила съществено баланса на международните енергийни пазари.

Това е една от причините за рязкото поскъпване, което днес поставя под натиск както европейските потребители, така и българските енергийни компании.

Окончателната цена на природния газ за ноември предстои да бъде определена от КЕВР.