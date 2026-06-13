Шефът на Булгаргаз: За азерски газ ще трябва да наддаваме
Интерконекторът Гърция-България е възможно да не заработи през октомври, каза Людмил Йоцов
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Интерконекторът Гърция-България е възможно да не заработи през октомври, каза Людмил Йоцов
Ако "Газпром" реши да ни осъди, неустойката ще е около 1 млрд. долара, казва Валентин Николов
И "фили", и "фоби" ще мръзнат еднакво, ако няма доставки
между 8 и 10%, прогнозира експертът
Ще влиза у нас през Гърция
От Нова година никой няма да може да ни упрекне, че доставките не са диверсифицирани
Полагаме всички необходими усилия, за да може чрез изграждането на интерконекторната връзка между България и Гърция до страната ни да се доставя азерс...