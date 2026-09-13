Сприятеляват ли се котките с други котки? Експерти казаха истината
Котките са самотни животни по природа
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Котките са самотни животни по природа
Тя дава ефикасни съвети как да прекратите тези действия на вашата писана
От днес зооградината преминава на лятно работно време – от 08:30 до 19:00 ч.
БАБХ е изпратила вторите проби в референтната европейска лаборатория в Монпелие
БВС отличи с грамоти и плакети още 9 призьори ветеринарни лекари в различни направления
промени в Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
Демонстрираха на международно ниво отлична подготовка при възникване на трансгранично заболяване по животните
Те предпазват от болести, преносими и между хората, гарантират безопасност на храните
Граждански комитет и фондация за контрол на епизоотиите в България ще учредят ветеринари, юристи и общественици
Президентът Росен Плевнелиев поиска от Конституционния съд (КС) да отмени привилегия на преподавателите по ветеринарна медицина. С последните изменени...
Ветеринарите от цялата страна празнуват своя професионален празник на 14 декември. На тази дата през 1897 г. е приет Законът за санитарноветеринарната...
Животновъдът обвинява контрольорите от Разград, че незаконно спират продажбата на млякото му Фермер от исперихското село Печеница докара цистерна ,...
Стара Загора. Общо 77 млади ветеринарни лекари от 87-ия випуск на Тракийския университет получиха днес своите дипломи. Абсолвентската промоция уважи и...
София. Тигър е избягал от клетката си в столичния зоопарк. Инцидентът е станал около 11 часа и вероятно е следствие на невнимание на служителите. В м...
Хасково. Частните ветеринари от Хасково настояват да получат отговор на въпроса: Кой изяде животните, болни от „син език" и натъпкани от стопаните си...
София. Днес частните ветеринари от цялата страна излизат отново на протест в столицата. Те стоят твърдо зад позицията си, че предприетите мерки спрям...
София. Българският ветеринарен съюз излиза на национален протест срещу работата на Агенцията по храните, като изисква наказания на висши чиновници зар...
Стара Загора. Незабавна промяна в закона за ветеринарно-медицинската дейност и в наредбата за цените по държавната профилактична програма, които да га...
София. От българския ветеринарен съюз организират национален протест на гилдията пред сградата на Министерски съвет в столицата, предаде БНР. Лекарите...
София. След 30 юни започва ефективен протест на ветеринарите, съобщи Българският ветеринарен съюз. Недоволството им е породено от факта, че цените, ко...