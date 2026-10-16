Птичият грип уби орлицата, в която се влюби интернет! Милиони следяха любовта ѝ с Шадоу

Тя нямаше милиони последователи в социалните мрежи в обичайния смисъл на думата. Не публикуваше снимки, не говореше пред камера и не знаеше, че някъде далеч хората трепетно следят всяко нейно движение.

И въпреки това белоглавата орлица Джаки се превърна в една от най-обичаните птици в интернет.

Заедно с партньора си Шадоу тя години наред живееше пред очите на света в гнездо край езерото Биг Беър в Калифорния.

Хората наблюдаваха как двамата строят гнездото си, как мътят яйцата, как се борят със снежните бури и как се грижат за малките си.

Но през август тази история приключи трагично.

Сега американските ветеринарни специалисти обявиха окончателната причина за смъртта на Джаки – високопатогенен птичи грип.

Болестта поразила стомаха ѝ

Джаки починала на 10 август 2026 г., след като прекарала повече от три седмици под ветеринарни грижи.

През юли тя била открита в отслабено състояние край езерото Биг Беър и откарана в спасителния център Ojai Raptor Center.

Въпреки усилията на специалистите състоянието ѝ не се подобрило достатъчно.

След смъртта ѝ ветеринарни патолози от San Diego Zoo Wildlife Alliance извършили изследвания, които установили необичайно тежко протичане на птичи грип.

Вирусната инфекция довела до сериозна язва на стомаха, вътрешно кървене, анемия и бактериален сепсис.

Открити били и други здравословни проблеми. В черния ѝ дроб имало следи от родентицид – вещество, използвано срещу гризачи, но то не било определено като основната причина за смъртта.

Любовна история пред камера

Джаки и Шадоу се превърнаха в интернет знаменитости благодарение на организацията Friends of Big Bear Valley, която поддържа камера за наблюдение на гнездото.

Излъчването позволяваше на зрители от различни държави да следят ежедневието на птиците почти непрекъснато.

През годините двамата преминаха през трудни сезони, загубени яйца и сурови зими.

Зрителите се радваха, когато се появяваха малки, и преживяваха разочарованията, когато природата не беше благосклонна.

Особено впечатляващи бяха моментите, в които орлите оставаха върху яйцата си, въпреки че гнездото беше покрито със сняг.

Джаки и Шадоу показаха на милиони хора, че животът на дивите птици е изпълнен не само с красота, но и с постоянна борба за оцеляване.

Какво ще стане с Шадоу?

След смъртта на Джаки вниманието на наблюдателите се насочи към нейния партньор.

Според информацията, публикувана от Associated Press, Шадоу не е показвал признаци на заболяване към момента на съобщението.

Белоглавите орли често образуват дълготрайни двойки и използват едни и същи гнездови територии в продължение на години.

При загуба на партньор оцелялата птица може впоследствие да образува нова двойка.

Дали това ще се случи и с Шадоу, засега не е ясно.

Защо птичият грип е толкова опасен за орлите?

Високопатогенният птичи грип засяга различни видове диви и домашни птици.

Хищните птици са особено уязвими, когато се хранят със заразена плячка или с останки от болни животни.

Заразяването може да предизвика тежки увреждания на органите и нервната система.

Случаят с Джаки показва, че заболяването може да протече и по необичаен начин, със сериозни поражения върху храносмилателната система.

За да бъде ограничен рискът от разпространение на вируса, останките на орлицата са кремирани.

Птицата, която помогна на хората да обикнат природата

Белоглавият орел е национален символ на Съединените щати.

През миналия век популацията му рязко намалява заради употребата на пестицида ДДТ, загубата на местообитания и други заплахи.

След десетилетия на природозащитни усилия видът успява да се възстанови и вече не фигурира във федералния списък на застрашените видове в САЩ.

Джаки и Шадоу се превърнаха в своеобразни посланици на това възстановяване.

Наблюдението на гнездото им показа как технологиите могат да доближат хората до дивата природа, без да се налага да я безпокоят.

Малко преди смъртта на Джаки природозащитна кампания успяла да осигури защита на приблизително 63 акра земя около гнездовата им територия.

Така наследството на прочутата орлица остава не само в записите от камерата, но и в усилията да бъде съхранен домът на дивите птици.