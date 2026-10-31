Най-оспорваната „Златната топка“. Нов удар за Мбапе

Само 28 точки разделиха Хари Кейн от Килиан Мбапе в битката за „Златната топка“ през 2026 година. Четири дни след церемонията в Лондон организаторите публикуваха подробните резултати от гласуването, които показаха колко близо е бил французинът до първото отличие в кариерата си.

Нападателят на „Байерн“ (Мюнхен) и капитан на английския национален отбор събра 1055 точки срещу 1027 за звездата на „Реал“ (Мадрид). Разликата е една от най-малките в историята на наградата и най-малката от 2019 г., когато Лионел Меси изпревари Върджил ван Дайк със седем точки.

Церемонията се състоя на 26 октомври в лондонския театър „Паладиум“, а окончателните резултати от вота станаха известни в петък, 30 октомври.

Мбапе остана на крачка от мечтата си

Оспорваната надпревара проличава и от индивидуалните предпочитания на журналистите. От общо 100 гласували 40 са поставили Хари Кейн на първо място, докато Мбапе е бил фаворит на 23-ма. Така мегазвездата получи втори след този на китайския дракон-

Третото място зае младата звезда на „Барселона“ Ламин Ямал с 881 точки. След него се наредиха испанският национал Родри със 726 и Лионел Меси с 612 точки.

Кейн получи първата си „Златна топка“ на 33 години след изключително силен сезон. Той реализира 73 гола в 65 мача за „Байерн“ и националния отбор на Англия, спечели титлата и Купата на Германия, а с английския тим достигна до третото място на Световното първенство.

Англия чакаше този момент 25 години

С триумфа си Хари Кейн стана първият англичанин, спечелил „Златната топка“ след Майкъл Оуен през 2001 година.

Той е едва петият представител на страната с престижното отличие след Стенли Матюс, Боби Чарлтън, Кевин Кийгън и Оуен.

Кейн прекъсна и друга дълга пауза – никой футболист на „Байерн“ не беше печелил наградата от 1981 година, когато това направи Карл-Хайнц Румениге.

Как се определя победителят?

В гласуването участват по един журналист от всяка от първите 100 държави в световната ранглиста на ФИФА.

Всеки избира десет футболисти от списък с 30 номинирани. Първото място носи 15 точки, второто – 12, третото – 10, а следващите позиции получават съответно 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 точка.

Теоретичният максимум е 1500 точки, но тази година битката за върха се реши с едва 28.

За Мбапе второто място е най-доброто му класиране досега, докато за Кейн победата е признанието, което дълго му убягваше въпреки постоянството и головете му през годините.