БФС потвърди за ЦСКА-Славия

ЦСКА ще посрещне Славия на 31 октомври (събота) от 19:30 часа в двубой, с който ще бъде открит обновеният стадион „Българска армия“. Промяната в програмата на XIV кръг на efbet Лига беше официално потвърдена от Спортно-техническата комисия към БФС.

Столичното дерби първоначално беше насрочено за 30 октомври (петък), но по искане на ЦСКА и със съгласието на Славия срещата е преместена с ден по-късно. Решението е съгласувано с Нова Броудкастинг груп и Българската професионална футболна лига.

Промени има и в програмата на още три срещи от кръга. Локомотив София ще приеме Ботев Пловдив на 30 октомври (петък) от 19:30 часа, вместо в събота.

В събота Локомотив Пловдив и Лудогорец ще играят от 14:00 часа, а не от 15:00 часа, както беше по първоначалния график.

Двубоят между Дунав Русе и Левски също е изтеглен по-рано. Срещата ще започне в 16:30 часа на 31 октомври, вместо в 17:30 часа.