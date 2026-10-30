Жозе Моуриньо - кошмарът на Барселона

Това е Жозе Моуриньо. Критикуван, отписван от мнозина, но винаги опасен. Ц отиде от позицията на огромен аутсайдер - според букмейкъри и анализатори, в Барселона за поредното издание на Ел Класико, но си тръгна със славна победа - 2:1.

Специалния се плъзна на колене по терена в свой стил след победния гол на Килиан Мбапе минути преди края, а след това небрежно размаха юмрук пред феновете на домакините.

Това е шесто поредно дерби Барселона - Реал, което Жозе не губи. Серията продължава след първия му престой, а когато си тръгна от "Бернабеу" преди 13 години, португалецът бе непобеден в последните пет сблъсъка с големия враг.

Само още двама души в историята на Реал могат да се похвалят с такава поредица: Мигел Муньос (1962-65 г.) и Висенте дел Боске (2001-03 г.). Ако не падне и в следващия сблъсък с каталунците, Моуриньо ще стане №1.

Реал печели дербито едва за втори път в последните 8 издания, при това в момент, в който това не се очакваше. Барселона стартира с 9 поредни победи в първенството и отвори разлика от 6 точки пред Мадрид.

В неделя вечер заплахата бе да стане 9 т. и изоставането да е огромно, но вместо това авансът на лидера се стопи наполовина - само на три точки.

"По мое мнение Реал не играе, за да победи Барселона в Барселона. Реал играе, за да спечели титлата - каза Жозе след гръмката победа. - Има мачове, които печелиш с късмет, с един-два щастливи момента. Ние обаче тази вечер спечелихме с огромно спокойствие, с огромно желание и напълно заслужено.

Играчите работиха невероятно здраво и всеки излезе само с мисълта да победим. Те заслужават огромна похвала и те са героите на този мач."

На върха в класирането на Ла Лига стана интересно. Победа, която при всички положения връща интригата за титлата. Не само заради точките, но и заради развенчаването на мита за недосегаемия отбор на Барселона.

Скандалите в Испания са много големи

Жозе Моуриньо не изневери на стила си и веднага влезе в ролята на самотен войн срещу системата. Португалецът публично нападна програмата, недоволствайки, че Барселона е имал 24 часа повече за почивка, тъй като е играл мача си в Европа във вторник, а Реал - в сряда.

Отговорът от Каталуня бе светкавичен. Президентският съветник на Барса, Енрик Масип, отсече, че при Моуриньо винаги вината е на някой друг и че Мадрид умишлено създава шум, за да прикрие факта, че изостава в класирането.

Президентът Жоан Лапорта също се включи, обвинявайки вечния съперник, че използва медийната си мощ за постоянни атаки срещу Ла Лига.

Сравниха Реал Мадрид с Гьобелс

Напрежението преля отвъд клубовете, след като президентът на Ла Лига Хавиер Тебас сравни медийната кампания на Реал Мадрид с пропагандната машина на Гьобелс в Нацистка Германия. Думите му бяха определени от кралския клуб като морално уродливи, а Държавният съвет по спорт в Испания вече задейства процедура за тежко наказание на Тебас. Става интересно и в класирането.Барса води с 27 точки, Атлетико Мадрид има 25, а Реал е с 24.