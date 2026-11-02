Лошо. Нов срив за Гришо

Григор Димитров отстъпи с нови десет позиции в световната ранглиста на ATP и вече заема 134-ото място с 422 точки. Най-добрият български тенисист отпадна в I кръг на квалификациите за турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж.
Сред останалите българи Пьотр Нестеров заема 286-ото място, Димитър Кузманов е №363, а Иван Иванов се намира на 465-а позиция. Илиян Радулов е 568-и, докато Джордж Лазаров заема 718-ото място.
На върха настъпи промяна, след като Александър Зверев за първи път в кариерата си оглави световната ранглиста с 9 550 точки. Германецът изпревари Яник Синер, който има 9 450, а трети e Карлос Алкарас с 6 100 точки.
Топ 10:
Александър Зверев (Германия) - 9550 точки
Яник Синер (Италия) - 9450
Карлос Алкарас (Испания) - 6100
Бен Шелтън (САЩ) - 4530
Даниил Медведев (Русия) - 3860
Флавио Коболи (Италия) - 3690
Артур Фис (Франция) - 3525
Франсис Тиафо (САЩ) - 3430
Алекс де Минор (Австралия) - 3410
Рафаел Ходар (Испания) - 3209