Лошо. Нов срив за Гришо

Григор Димитров отстъпи с нови десет позиции в световната ранглиста на ATP и вече заема 134-ото място с 422 точки. Най-добрият български тенисист отпадна в I кръг на квалификациите за турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж.

Сред останалите българи Пьотр Нестеров заема 286-ото място, Димитър Кузманов е №363, а Иван Иванов се намира на 465-а позиция. Илиян Радулов е 568-и, докато Джордж Лазаров заема 718-ото място.

На върха настъпи промяна, след като Александър Зверев за първи път в кариерата си оглави световната ранглиста с 9 550 точки. Германецът изпревари Яник Синер, който има 9 450, а трети e Карлос Алкарас с 6 100 точки.

Топ 10:

Александър Зверев (Германия) - 9550 точки

Яник Синер (Италия) - 9450

Карлос Алкарас (Испания) - 6100

Бен Шелтън (САЩ) - 4530

Даниил Медведев (Русия) - 3860

Флавио Коболи (Италия) - 3690

Артур Фис (Франция) - 3525

Франсис Тиафо (САЩ) - 3430

Алекс де Минор (Австралия) - 3410

Рафаел Ходар (Испания) - 3209