Скандал! Дисквалифицираха Медведев, Джокович отива на финал

Новак Джокович се класира за финала на турнира от сериите ATP 500 в Пекин след изключително грозен край на сблъсъка си с руснака Даниил Медведев.

Сърбинът водеше със 7:5, 5:3, когато Медведев бе дисквалифициран, след като изпрати топка към трибуните и уцели зрител право в окото. След спечелена от Джокович точка при негов сервис за 15:15 Даниил се ядоса и удари топката с ракетата си. Тя попадна в зрител, който седеше на трибуните.

Мъжът известно време не успя да вдигне глава от ръба от парапета пред себе си. Малко след това пострадалият беше изведен от арената. След кратък разговор между Медведев, съдията на стола Мохамед Лаяни и представител на организаторите бе взето решение срещата да бъде прекратена. Макар да не изглеждаше, че руснакът е имал намерение да уцели зрителя, правилата доведоха до неговото отстраняване.

До този момент Джокович контролираше развитието на мача и имаше аванс от сет, пробив във втората част и сервираше за победа.

Така Ноле постигна 33-ия си успех в Пекин и си осигури място в спора за титлата, където ще се изправи срещу Алекс де Минор.