Лошо. Неприятен удар за Гришо

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров отбеляза минимално отстъпление в световната ранглиста. 35-годишният българин губи една позиция и вече заема 124-тото място с 472 точки.

През тази седмица му предстои участие на турнира от сериите АТР 500 във Виена (Австрия). Димитров ще стартира участието си с мач срещу четвъртия поставен Флавио Коболи (Италия), след като получи "уайлд кард" от организаторите.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров отстъпва с шест позиции до 285-ата и е с актив от 194 точки.

Яник Синер (Италия) продължава да бъде лидер в топ 10 на сингъл с 10450 точки, но ще бъде изпреварен от втория Александър Зверев (Германия) през следващия месец. Единствената промяна в челната десетка е изкачването на Артюр Фис (Франция) до осмото място за сметка на Алекс де Минор (Австралия), който вече е десети.