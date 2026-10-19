Путин с ключов ход. Рокади на върха

Руският президент Владимир Путин даде зелена светлина на пет ключови промени в състава на кабинета. Предложенията вече са официално внесени в Държавната дума за одобрение от премиера Михаил Мишустин, съобщава агенция ТАСС.

Мащабните кадърни размествания идват само месец след проведените парламентарни избори в страната. Те се случват на фона на сериозни икономически предизвикателства - нарастващ бюджетен дефицит, високи данъчни тежести и рекордни лихвени проценти по кредитите. Макар формално рокадите да са по инициатива на премиера Мишустин, те отразяват пренареждане на приоритетите във висшата власт.

Нови длъжности и финансова консолидация

В структурата на Министерския съвет се създава изцяло нов пост - вицепремиер и министър на финансите. За тази функция е номиниран досегашният финансов министър Антон Силуанов, което сигнализира за засилване на контрола върху държавните финанси.

Трима нови вицепремиери и промени в ключови ведомства

Освен Силуанов, в правителството влизат още трима нови заместник-министър председатели.

Първият заместник-министър на финансите Ирина Окладникова поема поста на Дмитрий Григоренко като вицепремиер и ръководител на Апарата на правителството. Според официалната информация Григоренко е освободен по собствено желание поради преминаване на друга длъжност.

Досегашният министър на транспорта Андрей Никитин е издигнат до вицепремиер с ресор „Транспорт“. Неговото място начело на транспортното министерство ще бъде заето от настоящия ръководител на „Росавиация“ Дмитрий Ядров.

Губернаторът на Приморския край Олег Кожемяко е назначен за зам.-премиер и едновременно с това поема функцията на пълномощен представител на президента в Далекоизточния федерален окръг. Той заменя Юрий Трутнев, който заемаше тази позиция от 2013 г.