Изневяра разтърси финансовия свят, гръмна и шпионски скандал

Една изневяра може да разбие семейство. Но когато става дума за човека начело на най-големия производител на чипове за изкуствен интелект в света, личният живот внезапно се превръща във въпрос на корпоративна сигурност, геополитика и милиарди долари. Дженсън Хуанг, съосновател и изпълнителен директор на Nvidia, призна пред служителите си, че е бил неверен на съпругата си. Извинението му обаче дойде в момент, когато около него вече се разгаряше шпионски скандал с китайска следа.

В центъра на историята е Алис Хуанг – ръководител в сингапурската компания Megaspeed, клиент на Nvidia, за която американските разузнавателни служби смятат, че е била привлечена от китайското Министерство на държавната сигурност. Според публикация на Financial Times, позоваваща се на хора, запознати с американски разузнавателен меморандум, между нея и шефа на Nvidia е имало романтична връзка. The New York Times по-рано съобщи за близки отношения между двамата и за подозренията на американските служби около дейността на жената.

Дженсън Хуанг призна, че е изневерил на съпругата си, но не е потвърдил публично, че именно Алис Хуанг е била жената, с която е имал връзка. Твърдението за романтични отношения с нея идва от разузнавателна информация, описана от Financial Times. Така възниква въпросът дали изпълнителният директор е предавал тайни и знаел ли е за евентуална шпионска дейност.

Скандалът обаче вече излезе далеч извън рамките на личната драма. Бордът на Nvidia започна независимо разследване, американски конгресмени поискаха обяснения от Хуанг, а акциите на компанията се сринаха.

Как се стигна до шпионския скандал

Историята започва да се разплита в края на октомври, когато The New York Times публикува информация за американско разузнавателно разследване. В него се твърди, че Алис Хуанг, известна и с китайското име Хуанг Ле, е била под наблюдение на американските служби заради предполагаеми връзки с Пекин.

Тя е заемала ръководна позиция в Megaspeed – сингапурска компания, която купува от Nvidia мощни чипове и сървърни системи за изкуствен интелект. Според публикациите американските служби са смятали, че жената е била вербувана от китайското Министерство на държавната сигурност и е събирала информация за американската технологична индустрия.

Особено чувствителен е фактът, че Megaspeed е попаднала във фокуса на американските власти заради подозрения, че може да е подпомагала заобикалянето на ограниченията за износ на усъвършенствани AI чипове към Китай. Тези ограничения са част от политиката на Вашингтон да ограничи достъпа на Пекин до технологии, които могат да имат военно и стратегическо приложение.

Според разузнавателния меморандум, описан от Financial Times, отношенията между Алис Хуанг и шефа на Nvidia са били не само делови. В документа, изготвен по-рано през 2026 г., се твърди, че двамата са имали романтична връзка. Американските служби са се опасявали, че близостта им може да е била използвана за събиране на информация за плановете на Nvidia и за усилията на компанията да получи разрешение да продава по-мощни чипове на китайския пазар.

Изневярата, която Хуанг призна пред служителите си

На 8 ноември Дженсън Хуанг изпраща послание до служителите на Nvidia, в което признава, че е бил неверен на съпругата си. Той поема отговорност за действията си и се извинява на семейството, колегите и хората, които са му гласували доверие.

В обръщението си признава, че е наранил съпругата и децата си и че няма оправдание за постъпката му. Изразява съжаление и за това, че личното му поведение не отговаря на стандартите, които се очакват от човек, оглавяващ компания с подобно значение.

Хуанг обещава да съдейства напълно на проверката на борда и заявява, че остава ангажиран с Nvidia. Моли също така личният живот на семейството му да бъде уважаван и подчертава, че близките му не носят отговорност за неговите решения.

Това е необичайно публично признание за един от най-влиятелните технологични ръководители в света. Още по-необичайно е, че то идва не просто след медийно разкритие за изневяра, а на фона на твърдения за възможна операция на чуждо разузнаване.

Nvidia започна независимо разследване

На 8 ноември бордът на директорите на Nvidia обяви, че започва независимо разследване заради информацията, че Дженсън Хуанг може да е бил обект на чуждестранна разузнавателна операция. Проверката ще бъде ръководена от комитет от независими директори, подпомаган от външни юристи.

В официалното си съобщение компанията заяви, че няма основание да смята, че са компрометирани националната сигурност на САЩ или тайни на Nvidia. Въпреки това бордът ще прегледа цялата налична информация.

Случаят вече привлече вниманието и на американския Конгрес. На 4 ноември председателите на три влиятелни комисии в Камарата на представителите поискаха Хуанг да се яви на закрит брифинг на 18 ноември. Сред въпросите са отношенията му с Алис Хуанг, възможният достъп на Китай до чувствителни технологии и защитата на Nvidia от чуждестранен шпионаж.

Защо Megaspeed е толкова важна за Китай и САЩ

Залогът е огромен, защото Nvidia произвежда едни от най-мощните процесори за изкуствен интелект. Те са основата на центровете за данни, които обучават и поддържат големите езикови модели, системите за разпознаване, автономните технологии и множество приложения с военно и стратегическо значение.

Вашингтон ограничава износа на най-модерните чипове към Китай именно заради опасенията, че могат да бъдат използвани за ускоряване на военните и технологичните възможности на страната. Затова и компании, които купуват големи количества такива процесори, попадат под специално наблюдение.

Megaspeed е сред клиентите на Nvidia в Азия. Според публикация на Associated Press компанията е закупила чипове за над 4,8 милиарда долара в рамките на две години. Американските власти са проверявали дали част от доставките не са били насочвани към китайски компании в нарушение на ограниченията за износ.

Nvidia от своя страна е заявявала, че отношенията с Megaspeed са обичайни търговски отношения с регионален клиент. Компанията е отричала да предоставя на клиентите си чувствителни търговски тайни или информация, свързана с националната сигурност.

Акциите реагираха, но империята не се срина

Новината за разследването оказа незабавен натиск върху борсовите инструменти на Nvidia. В извънборсовата търговия в понеделник цената достигна около 180,30 долара за акция – приблизително 3,4% под петъчното затваряне на Nasdaq от 186,64 долара.

Инвеститорите реагират не само на личния скандал, а и на несигурността около корпоративното управление, отношенията с Китай и възможните последици от разследването.

За Nvidia залогът е много по-голям от краткосрочното движение на борсата. Компанията е в центъра на световния бум на изкуствения интелект, а Дженсън Хуанг е не просто изпълнителен директор, а лицето на технологичната революция, която превърна производителя на графични процесори в една от най-ценните компании на планетата.

Кой е Дженсън Хуанг – момчето от Тайван, което построи империя

Дженсън Хуанг е роден през 1963 г. в Тайван. Като дете семейството му се мести в Тайланд, а впоследствие той и брат му са изпратени в САЩ. Там Хуанг завършва електроинженерство в Орегонския държавен университет, а по-късно получава магистърска степен от Станфорд.

През 1993 г., заедно с Крис Малаховски и Къртис Прийм, основава Nvidia. Компанията първоначално се фокусира върху графичните процесори, които променят света на компютърните игри. С времето обаче технологията се оказва много по-важна от първоначалното си предназначение.

Графичните процесори на Nvidia се превръщат в основен инструмент за изчисленията, необходими за развитието на изкуствения интелект. Така компанията заема централно място в една от най-големите технологични трансформации на XXI век.

Хуанг притежава приблизително 4% от Nvidia, която става публична компания през 1999 г. Под негово ръководство пазарната капитализация на производителя надхвърли 5 трилиона долара през 2025 г. Според Forbes богатството му е сред най-големите в света, макар оценката да се променя ежедневно заедно с цената на акциите.

Жената до него в продължение на десетилетия

Съпругата на Хуанг – Лори Милс Хуанг, е до него още от студентските му години. Двамата се запознават в Орегонския държавен университет, където учат инженерство, и изграждат семейство, докато той създава Nvidia. Имат две деца.

Лори до голяма степен остава извън публичния шум около технологичната империя. През годините семейството е запазило сравнително дискретен профил, въпреки огромното богатство и известността на Хуанг.

Именно затова признанието му пред служителите, че е бил неверен на съпругата си, предизвика толкова силен отзвук. То постави под прожекторите не само един личен избор, но и семейството, което е било до него през десетилетията на изграждане на компанията.

От концерта на Coldplay до шпионската интрига около Nvidia

Случаят неизбежно напомня за скандала от юли 2025 г., когато камера на концерт на Coldplay засне изпълнителния директор на технологичната компания Astronomer Анди Байрън в компанията на ръководителката на отдела по човешки ресурси Кристин Кабот. Реакцията им пред големия екран предизвика лавина от мемета и превърна личния им живот в световна новина. Байрън впоследствие напусна поста си.

При Хуанг обаче историята има съвсем различно измерение. Тук няма вирусно видео, което да разкрие тайна връзка. Има признание за изневяра, разузнавателен меморандум, подозрения за китайски шпионаж и опасения за сигурността на една от най-важните технологични компании в света.

Дали личните отношения на шефа на Nvidia са били използвани от чуждо разузнаване, дали е имало опит за достъп до чувствителна информация и дали компанията е била изложена на риск – това са въпросите, на които предстои да отговори разследването.

Засега едно е ясно: личната криза на Дженсън Хуанг се превърна в корпоративен и геополитически проблем. А когато в историята участват изкуствен интелект, милиарди долари и съперничеството между Вашингтон и Пекин, дори една любовна афера може да се окаже много повече от светска сензация.