Ердоган при Алиев в Деня на Азербайджан. Огромен жест и ключови послания

Съвместната пресконференция на президентите на Азербайджан Илхам Алиев и на Турция Реджеп Тайп Ердоган завърши с грандиозен финал. След посланията за братство от двамата лидери, вдигането на ръце в знак на солидарност беше посрещнато с бурни аплодисменти. Членовете на делегациите веднага станаха на крака и аплодираха двамата държавни глави, предаде haberler.com.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган, който пътува до Карабах, за да присъства на честванията на Деня на победата в Азербайджан на 8 ноември, проведе съвместна пресконференция с президента на Азербайджан Илхам Алиев. На срещата в Шуша двамата лидери подчертаха историческите връзки между Турция и Азербайджан и солидарността, проявена по време на Втората карабахска война. Алиев заяви, че подкрепата на Турция няма да бъде забравена, докато Ердоган каза, че тези, които искат да отслабят братството между двете страни, няма да постигнат целите си.

Алиев: Подкрепата на турския народ никога няма да бъде забравена

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев, припомняйки подкрепата на Турция за Азербайджан по време на Втората карабахска война, изрази своята благодарност към президента Ердоган. Заявявайки, че подкрепата на Турция през цялата война е била от голямо значение за азербайджанския народ, Алиев каза: „В продължение на 44 дни по време на Втората карабахска война вие и братският турски народ бяхте до нас. Това никога няма да бъде забравено.“

Алиев подчерта, че отношенията между Турция и Азербайджан не се ограничават само до дипломатически контакти, заявявайки, че двете страни са свързани от споделена история, култура и братство. Азербайджанският президент отбеляза, че солидарността на Турция по време на Карабахската война е допълнително заздравила приятелството между двете страни.

Никой на може да застане между братството на Турция и Азербайджан

Едно от най-поразителните изявления на Алиев на пресконференцията се отнасяше до бъдещето на отношенията между двете страни. Заявявайки, че Турция и Азербайджан споделят непоколебимо приятелство, Алиев каза: „Имаме непоколебимо приятелство с Турция. Никой не може да се опита да застане между братството между Турция и Азербайджан.“

Алиев заяви, че солидарността между двете страни е на рядко срещано в света ниво, повтаряйки посланието си за братство с думите: „Няма народи или държави по света, които да са толкова тясно свързани, колкото сме ние.“ Алиев засегна и международния статут на президента Ердоган, казвайки: „Ердоган е велика сила в света.“

Ердоган: Щастлив съм да съм тук

След Алиев президентът Ердоган изрази задоволството си от посещението си в Азербайджан за 6-ата годишнина от победата в Карабах. Обръщайки внимание на историческото и културно значение на Шуша , Ердоган започна речта си със следните думи:

„Уважаеми братко, уважаеми членове на делегацията и уважаеми представители на пресата, поздравявам ви с най-топли чувства и обич от мое име, от името на моята страна и моята нация. Радвам се да бъда с вас на шестата годишнина от победата в Карабах.“

Заявявайки, че престоят му в Шуша има специално значение, Ердоган описа града с думите на поет: „Като най-ценната дума, вплетена в нашия език, като огнище, което стопля душите ни, като жарава.“

Ердоган каза още, че е доволен да отбележи Деня на победата в Шуша , град на история, природа и култура.

В речта си президентът Ердоган почете паметта на загиналите за свободата на Карабах. Пожелавайки милост на мъчениците и здраве и дълъг живот на ветераните, Ердоган припомни борбата, демонстрирана от азербайджанския народ през 2020 г.

Ердоган каза: „Преди шест години, под решителното ръководство на моя брат Илхам, азербайджанският народ, обединен като едно цяло, освободи Карабах с голям героизъм. Тази славна победа продължава да бъде най-красивата проява на справедливата кауза на Азербайджан и източник на гордост за целия тюркски свят.“

Ердоган заяви, че победата в Карабах е важна не само за Азербайджан, но и за целия тюркски свят, и предаде посланието, че Турция ще бъде до Азербайджан и в бъдеще, както е правила в миналото.

„Радостта на Баку е радостта на Анкара“

Ердоган заяви, че отношенията между Турция и Азербайджан са достигнали сегашното си ниво след преодоляване на многобройни предизвикателства през историята и че двете страни се движат към бъдещето със силата, която черпят от споделеното си минало.

Президентът Ердоган, обръщайки внимание на концепцията „една нация, две държави“, използва следните изрази:

„Това единство на сърцата, което определяме с мотото „Една нация, две държави“, е неугасим факел, който осветява нашето бъдеще със силата, която черпи от нашето общо минало. Нашето братство далеч надхвърля споделения език, история и култура. Ето защо ние смятаме радостта на Баку за радост на Анкара, а гордостта на Шуша за гордост на целия ни народ.“

Думите на Ердоган предаваха същото послание като изявлението на Алиев, че никой не може да разруши братството между Турция и Азербайджан.

"Тези, които искат да отслабят братството ни, няма да постигнат целите си"

Президентът Ердоган, припомняйки Шушинската декларация, подписана в Шуша на 15 юни 2021 г. , заяви, че отношенията между Турция и Азербайджан са издигнати на ниво съюзничество.

Заявявайки, че солидарността между двете страни не може да бъде отслабена с никакъв опит, Ердоган каза: „Тези, които искат да отслабят това братство, което ние укрепихме с декларацията, която подписахме в Шуша на 15 юни 2021 г., никога няма да постигнат целите си, днес, утре, както не са го правили и в миналото. С позволението на Всемогъщия Бог, нашето единство винаги ще трае.“

Ердоган заяви, че работят за укрепване на единството, споделяно от Турция и Азербайджан в целия тюркски свят. Той изрази мнение, че нивото, постигнато от Организацията на тюркските държави, е резултат от споделена воля и усилия, и благодари на Азербайджан за усилията му по време на председателския му мандат.

Той заяви, че по време на председателския мандат на Турция ще бъдат положени усилия, за да се гарантира, че организацията стане по-ефективна и структурирана институционално.

Ердоган изпраща послание за траен мир в Южен Кавказ

Президентът Ердоган заяви, че възстановяването на териториите на Азербайджан в 44-дневната Втора Карабахска война бележи началото на нова ера в Южен Кавказ. Подчертавайки важността на постигането на регионален мир след военната победа, Ердоган изрази подкрепата на Турция за усилията на Азербайджан в тази посока.

Ердоган каза: „Задачата пред нас днес е да увенчаем победата, спечелена на бойните полета, с траен мир и стабилност. Точно както приемаме справедливата борба на Азербайджан, ние също така подкрепяме искрените му усилия за установяване на траен мир в нашия регион.“

Говорейки за продължаващите усилия за възстановяване на Карабах, Ердоган заяви, че следят с благодарност усилията на Азербайджан за съживяване на региона. Президентът Ердоган подчерта работата, която се извършва в региона, казвайки: „Всяко огнище, което се запали отново в Карабах, всяка построена структура и всяко възстановено историческо наследство показва вярата на азербайджанския народ в бъдещето.“

Двамата лидери се хванаха за ръце, залата избухна в аплодисменти

В края на съвместната пресконференция се появиха поразителни кадри, допълващи посланията за братство, отправени от двамата лидери. След речите си президентът Ердоган и азербайджанският президент Алиев се хванаха за ръце и ги вдигнаха във въздуха.

Тези моменти, които се случиха пред турското и азербайджанското знаме, бяха посрещнати с аплодисменти в залата. Членовете на делегацията внезапно се изправиха на крака и демонстрацията на единство между двамата лидери беше аплодирана дълго време. Усмивките по лицата на Ердоган и Алиев също бяха забележими.

След изявлението на Алиев „Никой не може да се опита да застане между братството на Турция и Азербайджан“ и посланието на Ердоган „Тези, които искат да отслабят нашето братство, никога няма да постигнат целите си“, тези моменти отбелязаха края на съвместната пресконференция.